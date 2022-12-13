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Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано - РИА Новости, 13.12.2022
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Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано - РИА Новости, 13.12.2022
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано
Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:11
2022-12-13T17:26
общество
сергей кравцов
владимир путин
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован порядок (правила) создания учебников.Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории. Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, работа над созданием нового учебника по истории ведется."На эту тему надо пока подождать, потому что нет даже порядка, вот сейчас на Regulation будет (опубликован) порядок создания новых учебников, а дальше от него все", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда будут созданы новые учебники по истории.
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общество, сергей кравцов, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
17:11 13.12.2022 (обновлено: 17:26 13.12.2022)
 
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано

В Минпросвещения заявили, что пока рано говорить о дате написания новых учебников истории

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНовый учебник "История Россия" для 10 класса
Новый учебник История Россия для 10 класса - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новый учебник "История Россия" для 10 класса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован порядок (правила) создания учебников.
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории. Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, работа над созданием нового учебника по истории ведется.
"На эту тему надо пока подождать, потому что нет даже порядка, вот сейчас на Regulation будет (опубликован) порядок создания новых учебников, а дальше от него все", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда будут созданы новые учебники по истории.
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