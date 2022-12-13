https://ria.ru/20221213/uchebnik-1838406171.html
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано - РИА Новости, 13.12.2022
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано
Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:11
2022-12-13T17:11
2022-12-13T17:26
общество
сергей кравцов
владимир путин
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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сн_образование
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован порядок (правила) создания учебников.Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории. Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, работа над созданием нового учебника по истории ведется."На эту тему надо пока подождать, потому что нет даже порядка, вот сейчас на Regulation будет (опубликован) порядок создания новых учебников, а дальше от него все", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда будут созданы новые учебники по истории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кравцов, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
17:11 13.12.2022 (обновлено: 17:26 13.12.2022)
Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано
В Минпросвещения заявили, что пока рано говорить о дате написания новых учебников истории