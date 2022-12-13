https://ria.ru/20221213/uchebnik-1838406171.html

Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано

Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано - РИА Новости, 13.12.2022

Минпросвещения: говорить о дате написания новых учебников истории рано

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:11

2022-12-13T17:11

2022-12-13T17:26

общество

сергей кравцов

владимир путин

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743274179_0:198:3085:1933_1920x0_80_0_0_0f67bf2e153c445857ac4a112ccd0557.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила РИА Новости, что о дате создания учебников по истории говорить пока рано, должен быть опубликован порядок (правила) создания учебников.Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории. Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, работа над созданием нового учебника по истории ведется."На эту тему надо пока подождать, потому что нет даже порядка, вот сейчас на Regulation будет (опубликован) порядок создания новых учебников, а дальше от него все", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда будут созданы новые учебники по истории.

https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, сергей кравцов, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование