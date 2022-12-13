https://ria.ru/20221213/twitter-1838369070.html

Оснований для разблокировки Twitter нет, заявили в Роскомнадзоре

Оснований для разблокировки Twitter нет, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 13.12.2022

Оснований для разблокировки Twitter нет, заявили в Роскомнадзоре

Оснований для разблокировки Twitter в России нет, запрос от депутата Госдумы от "Новых людей" Антона Ткачева не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:05

2022-12-13T16:05

2022-12-13T16:15

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Оснований для разблокировки Twitter в России нет, запрос от депутата Госдумы от "Новых людей" Антона Ткачева не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее во вторник депутат ГД от "Новых людей" Ткачев направил запрос главе РКН с просьбой провести проверку Twitter по вопросу снятия блокировки. В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании"."Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", - говорится в сообщении Роскомнадзора.Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

https://ria.ru/20221213/twitter-1838354870.html

https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html

https://ria.ru/20221212/vpn-1838153055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, илон маск, госдума рф, социальные сети, соцсети, общество