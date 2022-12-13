16:05 13.12.2022 (обновлено: 16:15 13.12.2022)
Оснований для разблокировки Twitter нет, заявили в Роскомнадзоре
Роскомнадзор заявил, что оснований для разблокировки Twitter в России нет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Оснований для разблокировки Twitter в России нет, запрос от депутата Госдумы от "Новых людей" Антона Ткачева не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее во вторник депутат ГД от "Новых людей" Ткачев направил запрос главе РКН с просьбой провести проверку Twitter по вопросу снятия блокировки. В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".
"Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
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