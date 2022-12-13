https://ria.ru/20221213/twitter-1838354870.html

МИД Норвегии попросил Twitter не называть его нигерийским ведомством

МИД Норвегии попросил Twitter не называть его нигерийским ведомством - РИА Новости, 13.12.2022

МИД Норвегии попросил Twitter не называть его нигерийским ведомством

Twitter отметил аккаунты МИД, министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре как страницы "правительственных... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:24

2022-12-13T15:24

2022-12-13T15:24

в мире

норвегия

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twitter

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Twitter отметил аккаунты МИД, министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре как страницы "правительственных организаций Нигерии", МИД Норвегии попросил техподдержку компании поменять маркировку в соцсети."Уважаемая техподдержка Twitter, пусть между нашими странами существуют прекрасные двусторонние отношения, а также близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы признательны, если бы вы нас отмечали как Норвегию. Это касается также страницы премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт", - говорится в заявлении МИД Норвегии в Twitter.С августа 2020 года Twitter начал маркировать аккаунты властей стран-постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников этих стран, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и дипломатических лидеров.

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норвегия

нигерия

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в мире, норвегия, нигерия, twitter