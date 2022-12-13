11:39 13.12.2022 (обновлено: 12:04 13.12.2022)
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter
Депутат Ткачев направил запрос в Роскомнадзор по вопросу снятия блокировки с Twitter
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи со меной владельца политика социальной сети уже меняется… Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять "твиты", распространяющие манифесты или другой преступный контент", - говорится в документе.
В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
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