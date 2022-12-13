Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/twitter-1838268169.html
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter - РИА Новости, 13.12.2022
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter
Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:39
2022-12-13T12:04
госдума рф
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
илон маск
андрей липов
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки, обращение есть в распоряжении РИА Новости."В связи со меной владельца политика социальной сети уже меняется… Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять "твиты", распространяющие манифесты или другой преступный контент", - говорится в документе.В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html
https://ria.ru/20221212/vpn-1838153055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, илон маск, андрей липов, интернет, соцсети, социальные сети, общество, партия "новые люди"
Госдума РФ, Twitter, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия, Илон Маск, Андрей Липов, Интернет, Соцсети, Социальные сети, Общество, Партия "Новые люди"
11:39 13.12.2022 (обновлено: 12:04 13.12.2022)
 
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter

Депутат Ткачев направил запрос в Роскомнадзор по вопросу снятия блокировки с Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи со меной владельца политика социальной сети уже меняется… Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять "твиты", распространяющие манифесты или другой преступный контент", - говорится в документе.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 09:00
Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят
В обращении депутат попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, "соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 18:07
В России перестал работать VPN-сервис Surfshark
 
Госдума РФTwitterФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссияИлон МаскАндрей ЛиповИнтернетСоцсетиСоциальные сетиОбществоПартия "Новые люди"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала