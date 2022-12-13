https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html

Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят

Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят - РИА Новости, 13.12.2022

Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:00

2022-12-13T09:00

2022-12-13T09:01

технологии

илон маск

калифорния

сан-франциско

twitter

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены."В течение нескольких месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым", - написал Маск в Twitter в ответе пользователю.Ранее Twitter сообщал, что продажа подписок Twitter Blue в социальной сети будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, и подписчики получат, среди прочего, возможность редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p и синюю галочку после проверки учетной записи. Компания также начнет присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета - "правительственным и многосторонним аккаунтам". Подписчики смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют синюю галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.В ноябре владелец компании, американский предприниматель Илон Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221211/twitter-1837853496.html

https://ria.ru/20221209/twitter-1837410722.html

калифорния

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, калифорния, сан-франциско, twitter