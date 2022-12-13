https://ria.ru/20221213/twitter-1838225372.html

Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ

Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022

Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:21

2022-12-13T08:21

2022-12-13T08:21

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо."Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности - не лучшая структура для этого", - говорится в письме.Телеканал подчеркивает, что совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него.Отмечается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221211/twitter-1837853496.html

https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter