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Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
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Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ
Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ
Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:21
2022-12-13T08:21
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо."Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности - не лучшая структура для этого", - говорится в письме.Телеканал подчеркивает, что совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него.Отмечается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221211/twitter-1837853496.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
08:21 13.12.2022
 
Twitter распустил совет по доверию и безопасности, сообщили СМИ

CNN: компания Twitter распустила многофункциональный совет по доверию и безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.
"Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности - не лучшая структура для этого", - говорится в письме.
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Отмечается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.
В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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