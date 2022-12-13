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Названы самые популярные туры на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
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Названы самые популярные туры на Новый год
Названы самые популярные туры на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022
Названы самые популярные туры на Новый год
Спрос на новогодние туры по России вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе горнолыжные курорты, заявил в кулуарах XIX съезда Российского... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:02
2022-12-13T16:02
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
архыз
новый год
сочи
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спрос на новогодние туры по России вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе горнолыжные курорты, заявил в кулуарах XIX съезда Российского союза туриндустрии президент организации Илья Уманский."Спрос на Новый год очень хороший, где-то процентов на 15 выше прошлогодних показателей", – сказал он.Уманский отметил, что ажиотажным спросом пользуются горнолыжные курорты, которые оказались вне конкуренции ввиду недоступности европейских склонов для большинства россиян. В их числе Красная Поляна, Архыз, Приэльбрусье, Домбай и Шерегеш. Помимо этого, популярны Москва и Санкт-Петербург, а также регионы, близкие к месту жительства. Пользуется спросом юг России.Президент РСТ указал, что цены на новогодние туры по России по сравнению с началом декабря не выросли, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается рост в пределах 10 процентов.
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16:02 13.12.2022
 
Названы самые популярные туры на Новый год

РСТ: спрос на туры по России на Новый год выросли на 15 процентов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкНовогодняя елка на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи
Новогодняя елка на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спрос на новогодние туры по России вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе горнолыжные курорты, заявил в кулуарах XIX съезда Российского союза туриндустрии президент организации Илья Уманский.
"Спрос на Новый год очень хороший, где-то процентов на 15 выше прошлогодних показателей", – сказал он.
Уманский отметил, что ажиотажным спросом пользуются горнолыжные курорты, которые оказались вне конкуренции ввиду недоступности европейских склонов для большинства россиян. В их числе Красная Поляна, Архыз, Приэльбрусье, Домбай и Шерегеш.
Помимо этого, популярны Москва и Санкт-Петербург, а также регионы, близкие к месту жительства. Пользуется спросом юг России.
Президент РСТ указал, что цены на новогодние туры по России по сравнению с началом декабря не выросли, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается рост в пределах 10 процентов.
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