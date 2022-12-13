https://ria.ru/20221213/tury-1838092332.html

Названы самые популярные туры на Новый год

Названы самые популярные туры на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022

Названы самые популярные туры на Новый год

Спрос на новогодние туры по России вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе горнолыжные курорты, заявил в кулуарах XIX съезда Российского... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:02

2022-12-13T16:02

2022-12-13T16:02

туризм

туризм

новости - туризм

красная поляна

архыз

новый год

сочи

эльбрус

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спрос на новогодние туры по России вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе горнолыжные курорты, заявил в кулуарах XIX съезда Российского союза туриндустрии президент организации Илья Уманский."Спрос на Новый год очень хороший, где-то процентов на 15 выше прошлогодних показателей", – сказал он.Уманский отметил, что ажиотажным спросом пользуются горнолыжные курорты, которые оказались вне конкуренции ввиду недоступности европейских склонов для большинства россиян. В их числе Красная Поляна, Архыз, Приэльбрусье, Домбай и Шерегеш. Помимо этого, популярны Москва и Санкт-Петербург, а также регионы, близкие к месту жительства. Пользуется спросом юг России.Президент РСТ указал, что цены на новогодние туры по России по сравнению с началом декабря не выросли, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается рост в пределах 10 процентов.

https://ria.ru/20221209/puteshestviya-1837153292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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