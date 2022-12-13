https://ria.ru/20221213/tszinpin-1838302435.html

В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая

В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая - РИА Новости, 13.12.2022

В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:15

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россия

китай

политика

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле проинформируют, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html

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россия, китай, политика, владимир путин, си цзиньпин