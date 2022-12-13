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В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая - РИА Новости, 13.12.2022
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В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:15
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россия
китай
политика
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле проинформируют, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
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россия, китай, политика, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
13:15 13.12.2022 (обновлено: 13:21 13.12.2022)
 
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая

Песков: Путин и Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле проинформируют, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
Китай бросил вызов Штатам на Ближнем Востоке
 
РоссияКитайПолитикаВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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