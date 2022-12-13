https://ria.ru/20221213/tszinpin-1838302435.html
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:15
2022-12-13T13:15
2022-12-13T13:21
россия
китай
политика
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов, когда и как они состоятся, в Кремле проинформируют, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
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россия, китай, политика, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
13:15 13.12.2022 (обновлено: 13:21 13.12.2022)
В Кремле оценили перспективы отношений России и Китая
Песков: Путин и Си Цзиньпин постоянно общаются, готовятся к продолжению контактов