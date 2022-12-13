https://ria.ru/20221213/tribunal-1838428428.html

Слуцкий прокомментировал идею разместить в Нидерландах трибунал по Украине

Слуцкий прокомментировал идею разместить в Нидерландах трибунал по Украине - РИА Новости, 13.12.2022

Слуцкий прокомментировал идею разместить в Нидерландах трибунал по Украине

Гааге с подачи ослепших и зомбированных европейских политиков предлагается оправдать фашизм, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:27

2022-12-13T18:27

2022-12-13T18:27

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гааге с подачи ослепших и зомбированных европейских политиков предлагается оправдать фашизм, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя возможное размещение в Нидерландах трибунала по Украине.Нидерланды предлагают разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине на своей территории, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра 13 декабря."Гааге не дает покоя слава Нюрнберга… Но есть одна существенная разница. Осенью 1946 года в ходе Нюрнбергского процесса был вынесен приговор фашизму. Сегодня Гааге с подачи ослепших, зомбированных европейских политиков предлагается, напротив, фашизм оправдать. И обвинить в неких "преступлениях" Россию. Видимо, за то, что она борется с украинским неонацизмом и его приспешниками. Как боролась с нацистами не на жизнь, а насмерть в Великую Отечественную", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в любом случае для создания трибунала по Украине нет легитимной основы, кроме политического заказа коллективного Запада.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что МУС не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.Как отмечал прокурор МУС Карим Хан, планы ЕС по созданию специального трибунала подрывают аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В конце августа сообщалось, что Нидерланды решили отправить на Украину три миссии судебно-медицинских экспертов для помощи в расследовании военных преступлений, которое проводит МУС.

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html

https://ria.ru/20221212/nenavist-1838169984.html

https://ria.ru/20221209/spetstribunal-1837474567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, нидерланды, лдпр, леонид слуцкий (политик), госдума рф