https://ria.ru/20221213/tribunal-1838211630.html
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине - РИА Новости, 13.12.2022
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине
Нидерланды предлагают разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине на своей территории, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T01:38
2022-12-13T01:38
2022-12-13T01:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Нидерланды предлагают разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине на своей территории, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра."Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге", - передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) слова голландского министра.Хукстра подчеркнул, что спецтрибунал нуждается в "широкой международной политической поддержке и финансировании".В то же время он отметил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МУС), ведущего расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что МУС не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.Как отмечал прокурор МУС Карим Хан, планы ЕС по созданию специального трибунала подрывают аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В конце августа сообщалось, что Нидерланды решили отправить на Украину три миссии судебно-медицинских экспертов для помощи в расследовании военных преступлений, которое проводит МУС.
https://ria.ru/20221201/gospital-1835637142.html
https://ria.ru/20221201/mh17-1835713993.html
https://ria.ru/20221212/mir-1838207010.html
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в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нидерланды, международный уголовный суд, еврокомиссия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Нидерланды, Международный уголовный суд, Еврокомиссия, ООН
01:38 13.12.2022 (обновлено: 01:54 13.12.2022)
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине
Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о готовности разместить в стране трибунал по Украине