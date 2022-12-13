Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838211630.html
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине - РИА Новости, 13.12.2022
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине
Нидерланды предлагают разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине на своей территории, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T01:38
2022-12-13T01:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357987_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_3587e4a62531a2b2ce6c36943abc10e2.jpg
ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Нидерланды предлагают разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине на своей территории, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра."Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге", - передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) слова голландского министра.Хукстра подчеркнул, что спецтрибунал нуждается в "широкой международной политической поддержке и финансировании".В то же время он отметил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МУС), ведущего расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что МУС не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.Как отмечал прокурор МУС Карим Хан, планы ЕС по созданию специального трибунала подрывают аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В конце августа сообщалось, что Нидерланды решили отправить на Украину три миссии судебно-медицинских экспертов для помощи в расследовании военных преступлений, которое проводит МУС.
https://ria.ru/20221201/gospital-1835637142.html
https://ria.ru/20221201/mh17-1835713993.html
https://ria.ru/20221212/mir-1838207010.html
украина
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357987_0:62:2648:2048_1920x0_80_0_0_be0aa741e909bf2746084b8c25e70c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нидерланды, международный уголовный суд, еврокомиссия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Нидерланды, Международный уголовный суд, Еврокомиссия, ООН
01:38 13.12.2022 (обновлено: 01:54 13.12.2022)
 
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о готовности разместить в стране трибунал по Украине

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Нидерланды предлагают разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине на своей территории, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра.
"Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге", - передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) слова голландского министра.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 16:47Специальная военная операция на Украине
Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь
Хукстра подчеркнул, что спецтрибунал нуждается в "широкой международной политической поддержке и финансировании".
В то же время он отметил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МУС), ведущего расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что МУС не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 19:56
Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17
Как отмечал прокурор МУС Карим Хан, планы ЕС по созданию специального трибунала подрывают аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В конце августа сообщалось, что Нидерланды решили отправить на Украину три миссии судебно-медицинских экспертов для помощи в расследовании военных преступлений, которое проводит МУС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 23:38Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал "три шага", которые "ускорят" наступление мира на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияНидерландыМеждународный уголовный судЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала