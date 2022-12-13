https://ria.ru/20221213/trevoga-1838282999.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2022
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:32
2022-12-13T12:32
2022-12-13T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
владимир зеленский
джо байден
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство отмечает, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221212/nikopol-1838198825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
12:32 13.12.2022 (обновлено: 12:42 13.12.2022)
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и в части Запорожской области объявили воздушную тревогу