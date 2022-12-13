https://ria.ru/20221213/trevoga-1838282999.html

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2022

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство отмечает, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221212/nikopol-1838198825.html

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киев

украина

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

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