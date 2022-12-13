Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/trevoga-1838282999.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2022
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:32
2022-12-13T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
владимир зеленский
джо байден
украина
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство отмечает, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221212/nikopol-1838198825.html
запорожская область
киев
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1cc98e1f934149bfa7bc89a5dd7c34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, киев, владимир зеленский, джо байден, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
12:32 13.12.2022 (обновлено: 12:42 13.12.2022)
 
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и в части Запорожской области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкГорода мира. Днепропетровск
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в медиабанк
Города мира. Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Карта отмечена красным в указанных областях, министерство отмечает, что "воздушная тревога объявлена в 12.24".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 22:05Специальная военная операция на Украине
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала