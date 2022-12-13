https://ria.ru/20221213/trassa-1838349037.html
Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12
Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12 - РИА Новости, 13.12.2022
Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске новых участков трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:03
2022-12-13T15:03
2022-12-13T17:20
общество
россия
владимир путин
казань
санкт-петербург
екатеринбург
марат хуснуллин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске новых участков трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург".Новые участки трассы М-12 во Владимирской области открыты на протяженности в 58,2 километра. Также в эксплуатацию были введены два участка на трассах Р-351 "Екатеринбург — Тюмень" и Р-242 "Пермь — Екатеринбург" в Свердловской области, часть автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области и участок трассы М-8 "Холмогоры" в Московской области. Также был запущен тоннель к рекреационному комплексу "Мамисон" в Северной Осетии протяженностью 0,5 километра. Кроме того, в Северной Осетии состоялось открытие нового здания аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Владикавказ."Владимир Владимирович, дайте команду", - обратился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин к президенту.
https://ria.ru/20221213/trassa-1838342728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, казань, санкт-петербург, екатеринбург, марат хуснуллин
Общество, Россия, Владимир Путин, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Марат Хуснуллин
15:03 13.12.2022 (обновлено: 17:20 13.12.2022)
Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12
Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске новых участков трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург".
Новые участки трассы М-12 во Владимирской области открыты на протяженности в 58,2 километра. Также в эксплуатацию были введены два участка на трассах Р-351 "Екатеринбург — Тюмень" и Р-242 "Пермь — Екатеринбург" в Свердловской области, часть автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области и участок трассы М-8 "Холмогоры" в Московской области. Также был запущен тоннель к рекреационному комплексу "Мамисон" в Северной Осетии протяженностью 0,5 километра. Кроме того, в Северной Осетии состоялось открытие нового здания аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Владикавказ.
"Владимир Владимирович, дайте команду", - обратился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин к президенту.
"Начинаем движение", - объявил Путин.