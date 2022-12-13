https://ria.ru/20221213/trassa-1838349037.html

Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12

Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12 - РИА Новости, 13.12.2022

Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске новых участков трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург". РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:03

2022-12-13T15:03

2022-12-13T17:20

общество

россия

владимир путин

казань

санкт-петербург

екатеринбург

марат хуснуллин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске новых участков трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург".Новые участки трассы М-12 во Владимирской области открыты на протяженности в 58,2 километра. Также в эксплуатацию были введены два участка на трассах Р-351 "Екатеринбург — Тюмень" и Р-242 "Пермь — Екатеринбург" в Свердловской области, часть автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области и участок трассы М-8 "Холмогоры" в Московской области. Также был запущен тоннель к рекреационному комплексу "Мамисон" в Северной Осетии протяженностью 0,5 километра. Кроме того, в Северной Осетии состоялось открытие нового здания аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Владикавказ."Владимир Владимирович, дайте команду", - обратился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин к президенту.

https://ria.ru/20221213/trassa-1838342728.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, казань, санкт-петербург, екатеринбург, марат хуснуллин