https://ria.ru/20221213/studvesna-1838378025.html

Самарская студвесна претендует на звание победителя во всероссийской премии

Самарская студвесна претендует на звание победителя во всероссийской премии - РИА Новости, 13.12.2022

Самарская студвесна претендует на звание победителя во всероссийской премии

Самарская область, где в мае 2022 года прошла Российская студенческая весна, претендует на звание победителя в народном голосовании всероссийской премии... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:26

2022-12-13T16:26

2022-12-13T16:26

россия

самарская область

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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Самарская область, где в мае 2022 года прошла Российская студенческая весна, претендует на звание победителя в народном голосовании всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", сообщила пресс-служба правительства региона."Стартовало народное голосование Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых". В номинации "Событие года" на звание победителя претендуют 10 финалистов, в том числе Самарская область", - говорится в сообщении.XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проходил в Самаре с 18 по 24 мая 2022 года. Юбилейная студвесна объединила 5 тысяч участников и гостей из на тот момент 85 регионов страны, а также делегации ДНР, ЛНР и стран СНГ. По информации пресс-службы, фестиваль, зародившийся 30 лет назад на самарской земле, стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения, частью невероятного праздника молодежи и творчества стали сотни тысяч жителей губернии."Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре. И конечно, символично, что сегодня этот прекрасный гостеприимный волжский город с уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых людей из всех регионов нашей страны, а также из государств СНГ и, особо отмечу, из Донецкой и Луганской Народных Республик", – отмечал президент России Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам проходящей в Самаре студвесны.По данным пресс-службы, впервые в юбилейный год студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок, подарив настоящий праздник гостям и жителям губернии. За дни проведения фестиваля конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а "Фестивальные городки" – порядка 650 тысяч человек. Такой формат проведения мероприятия высоко оценил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Осенью текущего года ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стал обладателем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022 в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие".По информации пресс-службы, студвесна привлекла внимание к региону федеральных экспертов, вузовского сообщества и сыграла свою роль в том, что областной проект по созданию межвузовского кампуса у "Солидарность Самара Арены" одержал победу в федеральном конкурсе. "Решение принято в год, когда Самарская область стала студенческой столицей страны. Отгремела юбилейная студвесна на территории самарского региона, и конечно, это тоже привлекло внимание экспертов, вузовского сообщества к нашему региону и сыграло свою роль в том, что наша заявка получила поддержку", – цитирует губернатора Самарской области Дмитрия Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, проголосовать за студвесну можно на сайте время-молодых.рф, голосование продлится до 23.59 мск 18 декабря.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221213/investitsii-1838358983.html

https://ria.ru/20221210/zasedanie-1837712599.html

https://ria.ru/20221208/kampus-1837277177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, самарская область