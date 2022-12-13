https://ria.ru/20221213/sochi-1838379397.html
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь - РИА Новости, 13.12.2022
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь
Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:38
2022-12-13T16:38
2022-12-13T16:38
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России."Около часа назад оперативным дежурным ЮРПСО МЧС удалось связаться с пропавшим по телефон. Мужчина сказал, что заблудился, здоров и не получил никаких травм. К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится, и мобильный сигнал очень слабый. Поиск продолжается", — сказали в отряде.В поход к хребтам Алек и Ажек 40-летний житель Сочи отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший на связь в оговоренное время не вышел. С понедельника мужчину начали искать спасатели.
https://ria.ru/20221212/antalya-1838057942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь
МЧС: турист, заблудившийся в горах Сочи, вышел на связь
СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"Около часа назад оперативным дежурным ЮРПСО МЧС удалось связаться с пропавшим по телефон. Мужчина сказал, что заблудился, здоров и не получил никаких травм. К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится, и мобильный сигнал очень слабый. Поиск продолжается", — сказали в отряде.
В поход к хребтам Алек и Ажек 40-летний житель Сочи отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря.
Однако пропавший на связь в оговоренное время не вышел. С понедельника мужчину начали
искать спасатели.