https://ria.ru/20221213/sochi-1838379397.html

Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь

Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь - РИА Новости, 13.12.2022

Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь

Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:38

2022-12-13T16:38

2022-12-13T16:38

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России."Около часа назад оперативным дежурным ЮРПСО МЧС удалось связаться с пропавшим по телефон. Мужчина сказал, что заблудился, здоров и не получил никаких травм. К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится, и мобильный сигнал очень слабый. Поиск продолжается", — сказали в отряде.В поход к хребтам Алек и Ажек 40-летний житель Сочи отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший на связь в оговоренное время не вышел. С понедельника мужчину начали искать спасатели.

https://ria.ru/20221212/antalya-1838057942.html

сочи

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм