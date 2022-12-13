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Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221213/sochi-1838379397.html
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь - РИА Новости, 13.12.2022
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь
Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:38
2022-12-13T16:38
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России."Около часа назад оперативным дежурным ЮРПСО МЧС удалось связаться с пропавшим по телефон. Мужчина сказал, что заблудился, здоров и не получил никаких травм. К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится, и мобильный сигнал очень слабый. Поиск продолжается", — сказали в отряде.В поход к хребтам Алек и Ажек 40-летний житель Сочи отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший на связь в оговоренное время не вышел. С понедельника мужчину начали искать спасатели.
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм
16:38 13.12.2022
 
Заблудившийся в горах Сочи турист вышел на связь

МЧС: турист, заблудившийся в горах Сочи, вышел на связь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. Турист, потерявшийся в горах Сочи, вышел на связь, но не смог указать свое местоположение, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"Около часа назад оперативным дежурным ЮРПСО МЧС удалось связаться с пропавшим по телефон. Мужчина сказал, что заблудился, здоров и не получил никаких травм. К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится, и мобильный сигнал очень слабый. Поиск продолжается", — сказали в отряде.
В поход к хребтам Алек и Ажек 40-летний житель Сочи отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря.
Однако пропавший на связь в оговоренное время не вышел. С понедельника мужчину начали искать спасатели.
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ТуризмСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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