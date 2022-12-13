https://ria.ru/20221213/sochi-1838298861.html
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста - РИА Новости, 13.12.2022
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста
В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:20
2022-12-13T13:20
2022-12-13T13:20
туризм
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786527532_0:386:2952:2047_1920x0_80_0_0_9bf327788329fd557c7671a077110a67.jpg
СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Сегодня к поиску присоединились сотрудники "Кубань-Спас" и службы спасения города. Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов. Связи с пропавшим по-прежнему нет", — сказали в ведомстве.Поиски туриста начались с понедельника. На данный момент известно, что походники в спасательных службах не регистрировалась, пропавший — 40-летний житель Сочи.В поход мужчина отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, на связь в оговоренное время не вышел.
https://ria.ru/20221017/turist-1824607217.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786527532_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_dba523dba6574b2ed8ec4f9b72ba4f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм, Туризм
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста
Спасатели второй день ищут пропавшего в горах Сочи туриста
СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
"Сегодня к поиску присоединились сотрудники "Кубань-Спас" и службы спасения города. Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов. Связи с пропавшим по-прежнему нет", — сказали в ведомстве.
Поиски туриста начались с понедельника. На данный момент известно, что походники в спасательных службах не регистрировалась, пропавший — 40-летний житель Сочи.
В поход мужчина отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, на связь в оговоренное время не вышел.