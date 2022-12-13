https://ria.ru/20221213/sochi-1838298861.html

В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста

В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста - РИА Новости, 13.12.2022

В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста

В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:20

2022-12-13T13:20

2022-12-13T13:20

туризм

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

новости - туризм

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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Сегодня к поиску присоединились сотрудники "Кубань-Спас" и службы спасения города. Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов. Связи с пропавшим по-прежнему нет", — сказали в ведомстве.Поиски туриста начались с понедельника. На данный момент известно, что походники в спасательных службах не регистрировалась, пропавший — 40-летний житель Сочи.В поход мужчина отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, на связь в оговоренное время не вышел.

https://ria.ru/20221017/turist-1824607217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм