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В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221213/sochi-1838298861.html
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста - РИА Новости, 13.12.2022
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста
В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:20
2022-12-13T13:20
туризм
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Сегодня к поиску присоединились сотрудники "Кубань-Спас" и службы спасения города. Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов. Связи с пропавшим по-прежнему нет", — сказали в ведомстве.Поиски туриста начались с понедельника. На данный момент известно, что походники в спасательных службах не регистрировалась, пропавший — 40-летний житель Сочи.В поход мужчина отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, на связь в оговоренное время не вышел.
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм, Туризм
13:20 13.12.2022
 
В Сочи второй день ищут пропавшего в горах туриста

Спасатели второй день ищут пропавшего в горах Сочи туриста

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСпортсмены на дистанции гонки "Rosa Peak, вертикальный километр" на фестивале бега Rosa Run на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Спортсмены на дистанции гонки Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 13 дек — РИА Новости. В Сочи второй день ищут потерявшегося в горах туриста, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
"Сегодня к поиску присоединились сотрудники "Кубань-Спас" и службы спасения города. Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов. Связи с пропавшим по-прежнему нет", — сказали в ведомстве.
Поиски туриста начались с понедельника. На данный момент известно, что походники в спасательных службах не регистрировалась, пропавший — 40-летний житель Сочи.
В поход мужчина отправился со своим приятелем 9 декабря. В процессе они решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, на связь в оговоренное время не вышел.
Место обнаружения тела российского туриста в турецкой Анталье - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста
 
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