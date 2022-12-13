https://ria.ru/20221213/shkolniki-1838426953.html
В Госдуме предложили привлекать школьников к труду с согласия родителей
В Госдуме предложили привлекать школьников к труду с согласия родителей - РИА Новости, 13.12.2022
В Госдуме предложили привлекать школьников к труду с согласия родителей
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:20
2022-12-13T18:20
2022-12-13T18:20
школа
дети
общество
ольга казакова
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить законодательную инициативу трудового воспитания и участия ребенка в этом в школе."Я предлагаю статью, которая у нас с вами есть, где запрещается (привлечение школьников к труду), изменить в позитивную сторону - (прописать) "разрешается привлекать школьников к труду с разрешения родителей", - отметила она в ходе заседания комитета при обсуждении вопроса о выработке законодательных инициатив, касающихся трудового воспитания учащихся.По ее словам, к предлагаемым инициативам не стоит относиться как к "использованию труда", поскольку речь идет о трудовом воспитании."Тот закон который мы смотрели, который работал в советских школах - там гораздо больше всего, однако там труд никак не использовался. Понятно, что если к этому отнестись как к "использованию труда"... это же не использование труда, мы поэтому и подводим это к трудовому воспитанию", - добавила она.Кроме того, депутат отметила, что дети фактически уже сегодня участвуют в трудовом воспитании. "И дети могу и тарелки в столовой убирать младшеклассники и дежурные дежурят в классах".
https://ria.ru/20221213/istoriya-1838263576.html
https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, дети, общество, ольга казакова, единая россия, госдума рф
Школа, Дети, Общество, Ольга Казакова, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили привлекать школьников к труду с согласия родителей
Депутат Казакова предложила разрешить привлечение школьников к труду с согласия родителей
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать обучающихся к труду с разрешения родителей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
призвал депутатов подготовить законодательную инициативу трудового воспитания и участия ребенка в этом в школе.
"Я предлагаю статью, которая у нас с вами есть, где запрещается (привлечение школьников к труду), изменить в позитивную сторону - (прописать) "разрешается привлекать школьников к труду с разрешения родителей", - отметила она в ходе заседания комитета при обсуждении вопроса о выработке законодательных инициатив, касающихся трудового воспитания учащихся.
По ее словам, к предлагаемым инициативам не стоит относиться как к "использованию труда", поскольку речь идет о трудовом воспитании.
"Тот закон который мы смотрели, который работал в советских школах - там гораздо больше всего, однако там труд никак не использовался. Понятно, что если к этому отнестись как к "использованию труда"... это же не использование труда, мы поэтому и подводим это к трудовому воспитанию", - добавила она.
Кроме того, депутат отметила, что дети фактически уже сегодня участвуют в трудовом воспитании. "И дети могу и тарелки в столовой убирать младшеклассники и дежурные дежурят в классах".