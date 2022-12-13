https://ria.ru/20221213/shkolniki-1838278655.html
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку - РИА Новости, 13.12.2022
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку
Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:17
2022-12-13T12:17
2022-12-13T12:17
происшествия
ульяновская область
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его и мальчик ударился головой, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области."В сети интернет размещено видео, на котором в результате физического воздействия двоих подростков несовершеннолетний получил травму головы, ударившись об металлическое ограждение. В настоящее время сотрудниками МО МВД России "Павловский" по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.В полиции добавили, что установлены все участники событий, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка факту размещения видео, а также принято процессуальное решение, отметили в УМВД.Видео также заинтересовало прокуратуру Ульяновской области. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите жизни и здоровья детей. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://sn.ria.ru/20220222/issledovanie-1774252650.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, ульяновск
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку
МВД проверяет видео, где школьники пытались засунуть сверстника в мусорку под Ульяновском
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его и мальчик ударился головой, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.
"В сети интернет размещено видео, на котором в результате физического воздействия двоих подростков несовершеннолетний получил травму головы, ударившись об металлическое ограждение. В настоящее время сотрудниками МО МВД России "Павловский" по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что установлены все участники событий, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка факту размещения видео, а также принято процессуальное решение, отметили в УМВД.
Видео также заинтересовало
прокуратуру Ульяновской области. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите жизни и здоровья детей. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.