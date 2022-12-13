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В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку - РИА Новости, 13.12.2022
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В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку - РИА Новости, 13.12.2022
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку
Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:17
2022-12-13T12:17
происшествия
ульяновская область
ульяновск
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его и мальчик ударился головой, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области."В сети интернет размещено видео, на котором в результате физического воздействия двоих подростков несовершеннолетний получил травму головы, ударившись об металлическое ограждение. В настоящее время сотрудниками МО МВД России "Павловский" по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.В полиции добавили, что установлены все участники событий, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка факту размещения видео, а также принято процессуальное решение, отметили в УМВД.Видео также заинтересовало прокуратуру Ульяновской области. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите жизни и здоровья детей. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, ульяновская область, ульяновск
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск
12:17 13.12.2022
 
В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку

МВД проверяет видео, где школьники пытались засунуть сверстника в мусорку под Ульяновском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его и мальчик ударился головой, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.
"В сети интернет размещено видео, на котором в результате физического воздействия двоих подростков несовершеннолетний получил травму головы, ударившись об металлическое ограждение. В настоящее время сотрудниками МО МВД России "Павловский" по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что установлены все участники событий, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка факту размещения видео, а также принято процессуальное решение, отметили в УМВД.
Видео также заинтересовало прокуратуру Ульяновской области. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите жизни и здоровья детей. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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