https://ria.ru/20221213/shkolniki-1838278655.html

В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку

В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку - РИА Новости, 13.12.2022

В Ульяновске проверят видео, где школьники засовывают сверстника в мусорку

Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:17

2022-12-13T12:17

2022-12-13T12:17

происшествия

ульяновская область

ульяновск

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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Полиция организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, где двое подростков пытаются засунуть школьника в мусорный бак, после чего толкнули его и мальчик ударился головой, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области."В сети интернет размещено видео, на котором в результате физического воздействия двоих подростков несовершеннолетний получил травму головы, ударившись об металлическое ограждение. В настоящее время сотрудниками МО МВД России "Павловский" по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.В полиции добавили, что установлены все участники событий, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка факту размещения видео, а также принято процессуальное решение, отметили в УМВД.Видео также заинтересовало прокуратуру Ульяновской области. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите жизни и здоровья детей. Кроме того, будет дана оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://sn.ria.ru/20220222/issledovanie-1774252650.html

ульяновская область

ульяновск

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Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, ульяновск