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Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками - РИА Новости, 13.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221213/sheyk-1838358359.html
Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками
Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками - РИА Новости, 13.12.2022
Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками
Подписчики высмеяли супермодель Ирину Шейк в спортивных носках с босоножками на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость поделилась фотографией в своей соцсети. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:26
2022-12-13T18:26
шоубиз
ирина шейк
стиль
знаменитости
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики высмеяли супермодель Ирину Шейк в спортивных носках с босоножками на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость поделилась фотографией в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на фото. Одни посмеялись над моделью. Другие поддержали ее.Ранее пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд певицы Глюкозы с глубокими вырезами. Подписчики назвали его "вульгарным".
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ирина шейк, стиль, знаменитости
Шоубиз, Ирина Шейк, стиль, Знаменитости
18:26 13.12.2022
 
Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками

В Сети высмеяли Шейк за спортивные носки с босоножками

© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
Ирина Шейк на премьере фильма Аллея кошмаров - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики высмеяли супермодель Ирину Шейк в спортивных носках с босоножками на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость поделилась фотографией в своей соцсети.
Скриншот публикации Ирины Шейк в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шейк в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шейк в социальной сети

"Париж ночью", – подписала снимок звезда.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на фото. Одни посмеялись над моделью.

"Когда мама попросила помочь с пакетами и выбегаешь в первой попавшейся обуви", "Носки с сандалиями – это классика", "Когда идешь на балкон покурить", "Теперь мне не будет стыдно носить летом носки с шлепанцами", – пошутили подписчики.

Другие поддержали ее.

"Когда Ирина так одевается – это мода", "Невероятная!", "Красотка!", "Самая прекрасная!" – написали поклонники Шейк.

Ранее пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд певицы Глюкозы с глубокими вырезами. Подписчики назвали его "вульгарным".
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ШоубизИрина ШейкстильЗнаменитости
 
 
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