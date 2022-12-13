Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками
В Сети высмеяли Шейк за спортивные носки с босоножками
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики высмеяли супермодель Ирину Шейк в спортивных носках с босоножками на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость поделилась фотографией в своей соцсети.
Скриншот публикации Ирины Шейк в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шейк в социальной сети
"Париж ночью", – подписала снимок звезда.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на фото. Одни посмеялись над моделью.
"Когда мама попросила помочь с пакетами и выбегаешь в первой попавшейся обуви", "Носки с сандалиями – это классика", "Когда идешь на балкон покурить", "Теперь мне не будет стыдно носить летом носки с шлепанцами", – пошутили подписчики.
Другие поддержали ее.
"Когда Ирина так одевается – это мода", "Невероятная!", "Красотка!", "Самая прекрасная!" – написали поклонники Шейк.
Ранее пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд певицы Глюкозы с глубокими вырезами. Подписчики назвали его "вульгарным".