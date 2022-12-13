https://ria.ru/20221213/sheyk-1838358359.html

Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками

Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками - РИА Новости, 13.12.2022

Подписчики высмеяли Шейк за носки с босоножками

Подписчики высмеяли супермодель Ирину Шейк в спортивных носках с босоножками на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость поделилась фотографией в своей соцсети. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:26

2022-12-13T18:26

2022-12-13T18:26

шоубиз

ирина шейк

стиль

знаменитости

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики высмеяли супермодель Ирину Шейк в спортивных носках с босоножками на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость поделилась фотографией в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на фото. Одни посмеялись над моделью. Другие поддержали ее.Ранее пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд певицы Глюкозы с глубокими вырезами. Подписчики назвали его "вульгарным".

https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина шейк, стиль, знаменитости