https://ria.ru/20221205/glyukoza-1836451191.html

В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы

В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы - РИА Новости, 05.12.2022

В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы

Подписчики возмутились "голым" нарядом певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Артистка выложила ролик в черном боди с глубоким декольте в свою соцсеть. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:49

2022-12-05T18:49

2022-12-05T18:49

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подписчики возмутились "голым" нарядом певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Артистка выложила ролик в черном боди с глубоким декольте в свою соцсеть. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали звезду.Другие поддержали звезду. Ранее в Сети раскритиковали наряд Глюкозы, в котором она пришла на шоу "Вечерний Ургант". Они посчитали его слишком откровенным.

https://ria.ru/20221028/buzova-1827433311.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

глюкоза (наталья ионова)