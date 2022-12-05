В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы
Пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд Глюкозы с глубокими вырезами
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подписчики возмутились "голым" нарядом певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Артистка выложила ролик в черном боди с глубоким декольте в свою соцсеть.
© Кадр из видео, выложенного певицей в социальной сетиПевица "Глюкоза"
© Кадр из видео, выложенного певицей в социальной сети
Певица "Глюкоза"
"Это я", – подписала видео знаменитость.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали звезду.
"Так одеваются эскортницы", "Разве это красиво?", "Вульгарно!", "Нескромно!", "Сколько можно самолюбованием заниматься? Пенсия не за горами!", – написали подписчики.
Другие поддержали звезду.
"Вы красивы и не надо этого стесняться!", "Шикарная фигура!", "Пушка!", "Божественная фигура!" – восхитились поклонники певицы.
Ранее в Сети раскритиковали наряд Глюкозы, в котором она пришла на шоу "Вечерний Ургант". Они посчитали его слишком откровенным.
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