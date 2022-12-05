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В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы - РИА Новости, 05.12.2022
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Шоубиз
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В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы
В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы - РИА Новости, 05.12.2022
В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы
Подписчики возмутились "голым" нарядом певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Артистка выложила ролик в черном боди с глубоким декольте в свою соцсеть. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:49
2022-12-05T18:49
шоубиз
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подписчики возмутились "голым" нарядом певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Артистка выложила ролик в черном боди с глубоким декольте в свою соцсеть. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали звезду.Другие поддержали звезду. Ранее в Сети раскритиковали наряд Глюкозы, в котором она пришла на шоу "Вечерний Ургант". Они посчитали его слишком откровенным.
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Александра Липатова
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глюкоза (наталья ионова)
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова)
18:49 05.12.2022
 
В Сети раскритиковали "голый" наряд Глюкозы

Пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд Глюкозы с глубокими вырезами

© ДЖАРАХОВ/YoutubeСкриншот видеоинтервью Глюкозы Джарахову
Скриншот видеоинтервью Глюкозы Джарахову
© ДЖАРАХОВ/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подписчики возмутились "голым" нарядом певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Артистка выложила ролик в черном боди с глубоким декольте в свою соцсеть.
© Кадр из видео, выложенного певицей в социальной сетиПевица "Глюкоза"
Певица Глюкоза
© Кадр из видео, выложенного певицей в социальной сети
Певица "Глюкоза"
"Это я", – подписала видео знаменитость.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали звезду.
"Так одеваются эскортницы", "Разве это красиво?", "Вульгарно!", "Нескромно!", "Сколько можно самолюбованием заниматься? Пенсия не за горами!", – написали подписчики.
Другие поддержали звезду.
"Вы красивы и не надо этого стесняться!", "Шикарная фигура!", "Пушка!", "Божественная фигура!" – восхитились поклонники певицы.
Ранее в Сети раскритиковали наряд Глюкозы, в котором она пришла на шоу "Вечерний Ургант". Они посчитали его слишком откровенным.
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:18Шоубиз
"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой
 
ШоубизГлюкоза (Наталья Ионова)
 
 
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