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Шоубиз
https://ria.ru/20210608/glyukoza-1736166296.html
Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети
Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети - РИА Новости, 08.06.2021
Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети
Пользователи раскритиковали наряд Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова), в котором певица пришла на шоу "Вечерний Ургант". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:14
2021-06-08T16:14
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
знаменитости
иван ургант
мода
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи раскритиковали наряд Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова), в котором певица пришла на шоу "Вечерний Ургант".Исполнительница опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с ведущим передачи. На снимке показано, как знаменитости позируют в студии программы. На Иване Урганте — классический брючный костюм, а на певице — обтягивающие трико и топ. Верх наряда Глюкозы выполнен в белом цвете, а на брюках есть полупрозрачные вставки, синие, оранжевые, черные, зеленые и фиолетовые полосы. Пользователи смелый образ Ионовой не оценили."Спортзал перепутан с федеральным каналом, ну бывает. Наташа, ты супер", "Так можно в люди выходить?", "Смело, очень откровенно. Ваше красивое тело для мужа, но не для всех глаз", "Это слишком модно, нам не понять", "Похоже, что Ургант забрел на йогу", "Одежонка подкачала. А-ля 70-е года. Зачем уродовать себя", "Фигурка огонь, но костюм напоминает Кощея Бессмертного из сказки", — отреагировали подписчики.Однако нашлись и те, кому наряд Глюкозы понравился. "Ходите так всегда", "Кто-нибудь в курсе, кто ее стилист? Прям небо и земля, как она стала хорошо одеваться", "Очень красиво выглядите", "Стильно", — прокомментировали фанаты.
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глюкоза (наталья ионова), знаменитости, иван ургант, мода

Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети

16:14 08.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи раскритиковали наряд Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова), в котором певица пришла на шоу "Вечерний Ургант".
Исполнительница опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с ведущим передачи. На снимке показано, как знаменитости позируют в студии программы. На Иване Урганте — классический брючный костюм, а на певице — обтягивающие трико и топ. Верх наряда Глюкозы выполнен в белом цвете, а на брюках есть полупрозрачные вставки, синие, оранжевые, черные, зеленые и фиолетовые полосы.
Пользователи смелый образ Ионовой не оценили.
"Спортзал перепутан с федеральным каналом, ну бывает. Наташа, ты супер", "Так можно в люди выходить?", "Смело, очень откровенно. Ваше красивое тело для мужа, но не для всех глаз", "Это слишком модно, нам не понять", "Похоже, что Ургант забрел на йогу", "Одежонка подкачала. А-ля 70-е года. Зачем уродовать себя", "Фигурка огонь, но костюм напоминает Кощея Бессмертного из сказки", — отреагировали подписчики.
Однако нашлись и те, кому наряд Глюкозы понравился. "Ходите так всегда", "Кто-нибудь в курсе, кто ее стилист? Прям небо и земля, как она стала хорошо одеваться", "Очень красиво выглядите", "Стильно", — прокомментировали фанаты.
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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ШоубизГлюкоза (Наталья Ионова)ЗнаменитостиИван Ургантмода
 
 
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