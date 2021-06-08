https://ria.ru/20210608/glyukoza-1736166296.html

Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети

Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети - РИА Новости, 08.06.2021

Нам не понять: наряд Глюкозы раскритиковали в Сети

Пользователи раскритиковали наряд Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова), в котором певица пришла на шоу "Вечерний Ургант". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:14

2021-06-08T16:14

2021-06-08T16:14

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

знаменитости

иван ургант

мода

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи раскритиковали наряд Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова), в котором певица пришла на шоу "Вечерний Ургант".Исполнительница опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с ведущим передачи. На снимке показано, как знаменитости позируют в студии программы. На Иване Урганте — классический брючный костюм, а на певице — обтягивающие трико и топ. Верх наряда Глюкозы выполнен в белом цвете, а на брюках есть полупрозрачные вставки, синие, оранжевые, черные, зеленые и фиолетовые полосы. Пользователи смелый образ Ионовой не оценили."Спортзал перепутан с федеральным каналом, ну бывает. Наташа, ты супер", "Так можно в люди выходить?", "Смело, очень откровенно. Ваше красивое тело для мужа, но не для всех глаз", "Это слишком модно, нам не понять", "Похоже, что Ургант забрел на йогу", "Одежонка подкачала. А-ля 70-е года. Зачем уродовать себя", "Фигурка огонь, но костюм напоминает Кощея Бессмертного из сказки", — отреагировали подписчики.Однако нашлись и те, кому наряд Глюкозы понравился. "Ходите так всегда", "Кто-нибудь в курсе, кто ее стилист? Прям небо и земля, как она стала хорошо одеваться", "Очень красиво выглядите", "Стильно", — прокомментировали фанаты.

https://ria.ru/20210525/semenovich-1733697704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глюкоза (наталья ионова), знаменитости, иван ургант, мода