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РЭЦ запустил рекламу агропродукции на общественном транспорте в Ханое - РИА Новости, 13.12.2022
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РЭЦ запустил рекламу агропродукции на общественном транспорте в Ханое
РЭЦ запустил рекламу агропродукции на общественном транспорте в Ханое - РИА Новости, 13.12.2022
РЭЦ запустил рекламу агропродукции на общественном транспорте в Ханое
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) запустил рекламу агропродукции из России на общественном транспорте в столице Вьетнама, первым... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:08
2022-12-13T17:08
российский экспортный центр (рэц)
россия
вьетнам
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) запустил рекламу агропродукции из России на общественном транспорте в столице Вьетнама, первым рекламируемым товаром стал шоколад "Аленка", сообщили в РЭЦ во вторник."Первые брендированные автобусы с "птичкой" Made in Russia, надписью Good Food Russia и изображением продукции из шоу-рума российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) начали курсировать в Ханое", - говорится в сообщении.Как добавили в РЭЦ, первой продукцией, которую разместили на транспорте, стал шоколад "Аленка" и веганские продукты под маркой "Здоровое меню"."В этом году РЭЦ и Минсельхоз России усовершенствовали программу поддержки российской продукции АПК через демонстрационно-дегустационные павильоны. С 1 сентября 2022 года целый список услуг по продвижению предоставляется компаниям бесплатно. Запуск рекламы на общественном транспорте во Вьетнаме - это только один из ярких примеров услуг, которые получают участники нашей программы совершенно безвозмездно", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Программы РЭЦ по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах реализуются в таких странах как КНР (в городе Шанхай), в ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), в Египет (Каир), Турция (Стамбул). В ближайшее время ожидается открытие павильона в Саудовской Аравии - в Эр-Рияде.В РЭЦ напомнили, что российская агропродукция участников павильонов продвигается в социальных сетях, а также в магазинах с помощью промо-акций и дегустаций, кроме того, компаниям помогают зайти в зарубежные торговые сети, зарегистрировать товар, оказывают содействие в транспортировке выставочных образцов и другое.
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российский экспортный центр (рэц), россия, вьетнам, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вьетнам, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
17:08 13.12.2022
 

РЭЦ запустил рекламу агропродукции на общественном транспорте в Ханое

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) запустил рекламу агропродукции из России на общественном транспорте в столице Вьетнама, первым рекламируемым товаром стал шоколад "Аленка", сообщили в РЭЦ во вторник.
"Первые брендированные автобусы с "птичкой" Made in Russia, надписью Good Food Russia и изображением продукции из шоу-рума российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) начали курсировать в Ханое", - говорится в сообщении.
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Как добавили в РЭЦ, первой продукцией, которую разместили на транспорте, стал шоколад "Аленка" и веганские продукты под маркой "Здоровое меню".
"В этом году РЭЦ и Минсельхоз России усовершенствовали программу поддержки российской продукции АПК через демонстрационно-дегустационные павильоны. С 1 сентября 2022 года целый список услуг по продвижению предоставляется компаниям бесплатно. Запуск рекламы на общественном транспорте во Вьетнаме - это только один из ярких примеров услуг, которые получают участники нашей программы совершенно безвозмездно", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Программы РЭЦ по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах реализуются в таких странах как КНР (в городе Шанхай), в ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), в Египет (Каир), Турция (Стамбул). В ближайшее время ожидается открытие павильона в Саудовской Аравии - в Эр-Рияде.
В РЭЦ напомнили, что российская агропродукция участников павильонов продвигается в социальных сетях, а также в магазинах с помощью промо-акций и дегустаций, кроме того, компаниям помогают зайти в зарубежные торговые сети, зарегистрировать товар, оказывают содействие в транспортировке выставочных образцов и другое.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВьетнамМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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