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Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже - РИА Новости, 13.12.2022
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Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже - РИА Новости, 13.12.2022
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже
Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:23
2022-12-13T17:23
общество
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование таких документов, в случае если они были утеряны, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова."Еще одно решение – это возможность трудоустройства в том случае, если необходимые для этого документы были утрачены и не могут быть оперативно восстановлены. Подготовлено постановление правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании", - сказала она на обсуждении проекта федерального закона о занятости на площадке партия "Единая Россия".Замминистра уточнила, что это касается тех специальностей, где при приеме на работу нормативно установлены требования к стажу и образованию, в остальных случаях прием на работу остается на усмотрение работодателя.В конце сентября в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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общество, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, единая россия
Общество, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Единая Россия
17:23 13.12.2022
 
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже

Минтруд: работодатели смогут нанимать граждан из новых регионов без документов о стаже

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудница Центра занятости населения
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница Центра занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование таких документов, в случае если они были утеряны, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.
"Еще одно решение – это возможность трудоустройства в том случае, если необходимые для этого документы были утрачены и не могут быть оперативно восстановлены. Подготовлено постановление правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании", - сказала она на обсуждении проекта федерального закона о занятости на площадке партия "Единая Россия".
Замминистра уточнила, что это касается тех специальностей, где при приеме на работу нормативно установлены требования к стажу и образованию, в остальных случаях прием на работу остается на усмотрение работодателя.
В конце сентября в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 15:47
Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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