https://ria.ru/20221213/rabota-1838410752.html

Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже

Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже - РИА Новости, 13.12.2022

Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже

Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:23

2022-12-13T17:23

2022-12-13T17:23

общество

владимир путин

россия

донбасс

донецкая народная республика

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование таких документов, в случае если они были утеряны, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова."Еще одно решение – это возможность трудоустройства в том случае, если необходимые для этого документы были утрачены и не могут быть оперативно восстановлены. Подготовлено постановление правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании", - сказала она на обсуждении проекта федерального закона о занятости на площадке партия "Единая Россия".Замминистра уточнила, что это касается тех специальностей, где при приеме на работу нормативно установлены требования к стажу и образованию, в остальных случаях прием на работу остается на усмотрение работодателя.В конце сентября в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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россия

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, единая россия