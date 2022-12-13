https://ria.ru/20221213/rabota-1838410752.html
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже - РИА Новости, 13.12.2022
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже
Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:23
2022-12-13T17:23
2022-12-13T17:23
общество
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274746_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_cc4458f2b9793cdd45f37a357e96e82e.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне из новых регионов могут быть приняты на работу без документов о стаже и образовании на те специальности, для которых нормативно закреплено требование таких документов, в случае если они были утеряны, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова."Еще одно решение – это возможность трудоустройства в том случае, если необходимые для этого документы были утрачены и не могут быть оперативно восстановлены. Подготовлено постановление правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании", - сказала она на обсуждении проекта федерального закона о занятости на площадке партия "Единая Россия".Замминистра уточнила, что это касается тех специальностей, где при приеме на работу нормативно установлены требования к стажу и образованию, в остальных случаях прием на работу остается на усмотрение работодателя.В конце сентября в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221213/zanyatost-1838364276.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274746_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_160411a916eeb00ef7541f889d9dab84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, единая россия
Общество, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Единая Россия
Россиян из новых регионов будут принимать на работу без документов о стаже
Минтруд: работодатели смогут нанимать граждан из новых регионов без документов о стаже