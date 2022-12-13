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Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты
Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты - РИА Новости, 13.12.2022
Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", а также отметил, что эта... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:28
2022-12-13T20:28
владимир путин
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", а также отметил, что эта площадка объединяет молодые таланты и прославленных мастеров.Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Президенту отрадно, что "долгие годы фестиваль по праву считается одним из главных, ожидаемых событий культурной жизни Санкт-Петербурга и всей России". Насыщенная программа данного мероприятия объединяет на своей площадке молодые таланты и прославленных мастеров, а также знакомит публику "с шедеврами отечественного и мирового искусства, дарит ей яркую палитру эмоций"."Убеждён, что таким большим, поистине грандиозным успехом и творческим долголетием фестиваль обязан своему создателю и бессменному художественному руководителю – маэстро Юрию Хатуевичу Темирканову, его огромному созидательному потенциалу, неиссякаемому вдохновению, прекрасным организаторским и личным качествам", - добавил Путин.
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владимир путин, россия, санкт-петербург
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
20:28 13.12.2022
 
Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты

Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты и прославленных мастеров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", а также отметил, что эта площадка объединяет молодые таланты и прославленных мастеров.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Приветствую вас и поздравляю с открытием XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", посвященного 140-летию Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича – старейшего симфонического коллектива в нашей стране", - сообщается в телеграмме.
Президенту отрадно, что "долгие годы фестиваль по праву считается одним из главных, ожидаемых событий культурной жизни Санкт-Петербурга и всей России". Насыщенная программа данного мероприятия объединяет на своей площадке молодые таланты и прославленных мастеров, а также знакомит публику "с шедеврами отечественного и мирового искусства, дарит ей яркую палитру эмоций".
"Убеждён, что таким большим, поистине грандиозным успехом и творческим долголетием фестиваль обязан своему создателю и бессменному художественному руководителю – маэстро Юрию Хатуевичу Темирканову, его огромному созидательному потенциалу, неиссякаемому вдохновению, прекрасным организаторским и личным качествам", - добавил Путин.
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