https://ria.ru/20221213/putin-1838453380.html

Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты

Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты - РИА Новости, 13.12.2022

Путин: фестиваль "Площадь Искусств" объединяет молодые таланты

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", а также отметил, что эта... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:28

2022-12-13T20:28

2022-12-13T20:28

владимир путин

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", а также отметил, что эта площадка объединяет молодые таланты и прославленных мастеров.Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Президенту отрадно, что "долгие годы фестиваль по праву считается одним из главных, ожидаемых событий культурной жизни Санкт-Петербурга и всей России". Насыщенная программа данного мероприятия объединяет на своей площадке молодые таланты и прославленных мастеров, а также знакомит публику "с шедеврами отечественного и мирового искусства, дарит ей яркую палитру эмоций"."Убеждён, что таким большим, поистине грандиозным успехом и творческим долголетием фестиваль обязан своему создателю и бессменному художественному руководителю – маэстро Юрию Хатуевичу Темирканову, его огромному созидательному потенциалу, неиссякаемому вдохновению, прекрасным организаторским и личным качествам", - добавил Путин.

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия, санкт-петербург