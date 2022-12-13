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Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838251043.html
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР
И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:37
2022-12-13T10:42
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы и выполнить свои задачи."Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику", - сказал он в интервью РИА Новости.Ранее Пушилин заявил, что выборы главы ДНР состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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политика, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс, Референдумы на освобожденных территориях
10:37 13.12.2022 (обновлено: 10:42 13.12.2022)
 
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР

Пушилин заявил о намерении выполнить задачи главы ДНР и довести ситуацию до победы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДенис Пушилин в Донецке
Денис Пушилин в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Денис Пушилин в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы и выполнить свои задачи.
"Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику", - сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее Пушилин заявил, что выборы главы ДНР состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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