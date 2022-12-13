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Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР

Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР

И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:37

2022-12-13T10:37

2022-12-13T10:42

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы и выполнить свои задачи."Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику", - сказал он в интервью РИА Новости.Ранее Пушилин заявил, что выборы главы ДНР состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Ольга Фомченкова

политика, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, референдумы на освобожденных территориях