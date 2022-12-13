https://ria.ru/20221213/pushilin-1838251043.html
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР
И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:37
2022-12-13T10:37
2022-12-13T10:42
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы и выполнить свои задачи."Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику", - сказал он в интервью РИА Новости.Ранее Пушилин заявил, что выборы главы ДНР состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс, Референдумы на освобожденных территориях
10:37 13.12.2022 (обновлено: 10:42 13.12.2022)
Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР
Пушилин заявил о намерении выполнить задачи главы ДНР и довести ситуацию до победы
ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. И.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году, заявил, что считает своей личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы и выполнить свои задачи.
"Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику", - сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее Пушилин заявил, что выборы главы ДНР состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.