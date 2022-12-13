https://ria.ru/20221213/pushilin-1838220003.html

Пушилин рассказал о ситуации на фронте

Пушилин рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин рассказал о ситуации на фронте

Обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на Угледарском, Марьинском, других направлениях, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T06:09

2022-12-13T06:09

2022-12-13T09:13

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецк

артемовск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на Угледарском, Марьинском, других направлениях, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Обстановка на линии фронта остается сложной. Но тем не менее наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но <…> наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы. Но каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов", — сказал он.По словам Пушилина, "на Марьинском направлении постоянно бои происходят, достаточно тяжелые бои непосредственно у застройки самой Марьинки или у того, что осталось от этой территории".Пушилин сообщил также, что есть продвижение и на Первомайском направлении, что важно для освобождения людей."Это, в свою очередь, минимизирует шансы противника доставать непосредственно до населенных пунктов. В частности, для Донецка это будет более безопасно. Я думаю, что Авдеевка нужна сейчас для прекращения обстрелов как Донецка, так и Ясиноватой", — отметил он.Что касается направления Майорска, то, по словам Пушилина, "позиции также удерживаются в рамках тех попыток контратакующих действий противника, также идут продвижения вперед в направлении Дзержинского"."Что касается Артемовска, то на Артемовском направлении мы сейчас видим, что бойцы подразделения "Вагнер" зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска, чтобы создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221213/batareya-1838217650.html

https://ria.ru/20221212/poteri-1837982099.html

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html

донецк

артемовск

донецкая народная республика

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денис пушилин, донецк, артемовск, донецкая народная республика