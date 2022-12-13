https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:10

2022-12-13T03:10

2022-12-13T03:15

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении - для нас это самое важное - то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях", - сказал он.По словам Пушилина, "задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах". "Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил он.

донецкая народная республика

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2022

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денис пушилин, донецкая народная республика