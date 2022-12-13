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Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР
Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:10
2022-12-13T03:15
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении - для нас это самое важное - то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях", - сказал он.По словам Пушилина, "задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах". "Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил он.
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
03:10 13.12.2022 (обновлено: 03:15 13.12.2022)
 
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

Денис Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР от украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении - для нас это самое важное - то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях", - сказал он.
По словам Пушилина, "задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах". "Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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