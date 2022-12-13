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В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда" - РИА Новости, 13.12.2022
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"
В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:57
2022-12-13T08:57
2022-12-13T09:17
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС."Тринадцатого декабря в 06:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Бабушкина, дом 123", — говорится в релизе.По информации ведомства, в двухэтажном здании горит обстановка на площади 200 квадратных метров. В 07:05 пожару присвоили дополнительный ранг 1-БИС. Сведений о пострадавших пока нет.В ликвидации пожара участвуют 35 спасателей и семь единиц техники. В 8:53 возгорание удалось локализовать.По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123, находится одно из зданий завода "Звезда".
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:57 13.12.2022 (обновлено: 09:17 13.12.2022)
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"
В Петербурге здание на территории завода "Звезда" горит на площади 200 квадратных метров