https://ria.ru/20221213/pozhar-1838228107.html

В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"

В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда" - РИА Новости, 13.12.2022

В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:57

2022-12-13T08:57

2022-12-13T09:17

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС."Тринадцатого декабря в 06:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Бабушкина, дом 123", — говорится в релизе.По информации ведомства, в двухэтажном здании горит обстановка на площади 200 квадратных метров. В 07:05 пожару присвоили дополнительный ранг 1-БИС. Сведений о пострадавших пока нет.В ликвидации пожара участвуют 35 спасателей и семь единиц техники. В 8:53 возгорание удалось локализовать.По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123, находится одно из зданий завода "Звезда".

https://ria.ru/20221212/pozhar-1837961924.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)