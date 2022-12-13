Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда" - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/pozhar-1838228107.html
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда" - РИА Новости, 13.12.2022
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"
В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:57
2022-12-13T09:17
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837841633_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_7d7ed5ec86cdbd52e86ab91083ba2995.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС."Тринадцатого декабря в 06:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Бабушкина, дом 123", — говорится в релизе.По информации ведомства, в двухэтажном здании горит обстановка на площади 200 квадратных метров. В 07:05 пожару присвоили дополнительный ранг 1-БИС. Сведений о пострадавших пока нет.В ликвидации пожара участвуют 35 спасателей и семь единиц техники. В 8:53 возгорание удалось локализовать.По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123, находится одно из зданий завода "Звезда".
https://ria.ru/20221212/pozhar-1837961924.html
https://realty.ria.ru/20221212/mega-1837969966.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837841633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_523228a9dcbe9af39d4222cadf4ac13c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:57 13.12.2022 (обновлено: 09:17 13.12.2022)
 
В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории завода "Звезда"

В Петербурге здание на территории завода "Звезда" горит на площади 200 квадратных метров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ликвидирует пожар
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось заводское здание, следует из сообщения городского управления МЧС.
"Тринадцатого декабря в 06:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Бабушкина, дом 123", — говорится в релизе.
Тушение пожара в торговом центре Стройтракт в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 09:29
В Балашихе загорелся ТЦ "Стройтракт"
По информации ведомства, в двухэтажном здании горит обстановка на площади 200 квадратных метров. В 07:05 пожару присвоили дополнительный ранг 1-БИС.
Сведений о пострадавших пока нет.
В ликвидации пожара участвуют 35 спасателей и семь единиц техники. В 8:53 возгорание удалось локализовать.
По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123, находится одно из зданий завода "Звезда".
Тушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:17
ТЦ "Мега" в Химках будет закрыт в ближайшие дни
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРоссияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала