https://ria.ru/20221213/postavki-1838459431.html

Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции

Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции - РИА Новости, 13.12.2022

Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции

Россия договаривается с Оманом о поставках мясной продукции, в рамках этой работы представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:12

2022-12-13T21:12

2022-12-13T21:12

экономика

максим протасов

россия

оман

ближний восток

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

национальный союз птицеводов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия договаривается с Оманом о поставках мясной продукции, в рамках этой работы представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор."Россельхознадзор договорился, что представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий. Компании намерены поставлять различную мясную продукцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что экспортеров будут проверять не только на способность выполнить ветеринарно-санитарные требования, но и на соответствие халяльным нормам.Россельхознадзор также сообщил, что отечественные производители заинтересованы в поставках кормов для животных и мяса оленей. Службы обеих стран занимаются согласованием сертификатов: в рамках состоявшихся переговоров оманские коллеги озвучили свои комментарии к проектам таких документов в отношении кормов и пообещали в ближайшее время представить позицию по сертификату на мясо оленя и продукции из него.Вопросы халяльной сертификации животноводческой продукции для Омана обсуждались в ходе деловой миссии, организованной Минсельхозом РФ и Федеральным центром "Агроэкспорт". "Россия сегодня является поставщиком продукции в 164 страны мира, и Оман пока среди тех стран, куда мы экспортируем относительно маленькие объемы, хотя спектр возможностей очень широк", – цитирует главу "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова пресс-служба учреждения.В свою очередь гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов выразил надежду, что уже в следующем году российская продукция будет поставляться в султанат напрямую, подчеркнув, что птицеводческие компании РФ уже имеют большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний Восток и в страны Северной Африки.Руководитель "Российской системы качества" Максим Протасов рассказал о центре компетенций "Халяль", который создается на базе Роскачества. Эта структура будет заниматься разработкой национальных стандартов для халяльной продукции, сертификацией предприятий, контролем качества, а также продвижением продукции.

https://ria.ru/20221205/postavki-1836489459.html

россия

оман

ближний восток

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, максим протасов, россия, оман, ближний восток, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), национальный союз птицеводов