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Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции - РИА Новости, 13.12.2022
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Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции
Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции - РИА Новости, 13.12.2022
Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции
Россия договаривается с Оманом о поставках мясной продукции, в рамках этой работы представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:12
2022-12-13T21:12
экономика
максим протасов
россия
оман
ближний восток
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
национальный союз птицеводов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия договаривается с Оманом о поставках мясной продукции, в рамках этой работы представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор."Россельхознадзор договорился, что представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий. Компании намерены поставлять различную мясную продукцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что экспортеров будут проверять не только на способность выполнить ветеринарно-санитарные требования, но и на соответствие халяльным нормам.Россельхознадзор также сообщил, что отечественные производители заинтересованы в поставках кормов для животных и мяса оленей. Службы обеих стран занимаются согласованием сертификатов: в рамках состоявшихся переговоров оманские коллеги озвучили свои комментарии к проектам таких документов в отношении кормов и пообещали в ближайшее время представить позицию по сертификату на мясо оленя и продукции из него.Вопросы халяльной сертификации животноводческой продукции для Омана обсуждались в ходе деловой миссии, организованной Минсельхозом РФ и Федеральным центром "Агроэкспорт". "Россия сегодня является поставщиком продукции в 164 страны мира, и Оман пока среди тех стран, куда мы экспортируем относительно маленькие объемы, хотя спектр возможностей очень широк", – цитирует главу "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова пресс-служба учреждения.В свою очередь гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов выразил надежду, что уже в следующем году российская продукция будет поставляться в султанат напрямую, подчеркнув, что птицеводческие компании РФ уже имеют большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний Восток и в страны Северной Африки.Руководитель "Российской системы качества" Максим Протасов рассказал о центре компетенций "Халяль", который создается на базе Роскачества. Эта структура будет заниматься разработкой национальных стандартов для халяльной продукции, сертификацией предприятий, контролем качества, а также продвижением продукции.
https://ria.ru/20221205/postavki-1836489459.html
россия
оман
ближний восток
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экономика, максим протасов, россия, оман, ближний восток, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), национальный союз птицеводов
Экономика, Максим Протасов, Россия, Оман, Ближний Восток, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Национальный союз птицеводов
21:12 13.12.2022
 
Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции

Россельхознадзор: Россия договаривается с Оманом о поставках в страну мясной продукции

CC BY 2.5 / Ian Sewell / Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY 2.5 / Ian Sewell /
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия договаривается с Оманом о поставках мясной продукции, в рамках этой работы представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор.
"Россельхознадзор договорился, что представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий. Компании намерены поставлять различную мясную продукцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что экспортеров будут проверять не только на способность выполнить ветеринарно-санитарные требования, но и на соответствие халяльным нормам.
Россельхознадзор также сообщил, что отечественные производители заинтересованы в поставках кормов для животных и мяса оленей. Службы обеих стран занимаются согласованием сертификатов: в рамках состоявшихся переговоров оманские коллеги озвучили свои комментарии к проектам таких документов в отношении кормов и пообещали в ближайшее время представить позицию по сертификату на мясо оленя и продукции из него.
Вопросы халяльной сертификации животноводческой продукции для Омана обсуждались в ходе деловой миссии, организованной Минсельхозом РФ и Федеральным центром "Агроэкспорт". "Россия сегодня является поставщиком продукции в 164 страны мира, и Оман пока среди тех стран, куда мы экспортируем относительно маленькие объемы, хотя спектр возможностей очень широк", – цитирует главу "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова пресс-служба учреждения.
В свою очередь гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов выразил надежду, что уже в следующем году российская продукция будет поставляться в султанат напрямую, подчеркнув, что птицеводческие компании РФ уже имеют большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний Восток и в страны Северной Африки.
Руководитель "Российской системы качества" Максим Протасов рассказал о центре компетенций "Халяль", который создается на базе Роскачества. Эта структура будет заниматься разработкой национальных стандартов для халяльной продукции, сертификацией предприятий, контролем качества, а также продвижением продукции.
Продажа овощей и фруктов на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ЭкономикаМаксим ПротасовРоссияОманБлижний ВостокФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Национальный союз птицеводов
 
 
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