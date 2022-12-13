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В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию - РИА Новости, 13.12.2022
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В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:45
политика
россия
владимир путин
федеральное собрание рф
совет федерации рф
госдума рф
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря.Во вторник источник РИА Новости в Госдуме заявил, что послание может состояться 27 декабря.Ранее Песков отмечал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства.Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.
https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html
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политика, россия, владимир путин, федеральное собрание рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральное собрание РФ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
13:13 13.12.2022 (обновлено: 13:45 13.12.2022)
 
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию

Песков назвал сообщение о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря неправильным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря.
"Нет, это неправильное сообщение", — сказал чиновник.
Во вторник источник РИА Новости в Госдуме заявил, что послание может состояться 27 декабря.
Ранее Песков отмечал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства.
Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:19
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральное собрание РФСовет Федерации РФГосдума РФДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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