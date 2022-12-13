https://ria.ru/20221213/poslanie-1838300072.html
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:45
политика
россия
владимир путин
федеральное собрание рф
совет федерации рф
госдума рф
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_2e418553b168a9b77127a1eb2c4423d1.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря.Во вторник источник РИА Новости в Госдуме заявил, что послание может состояться 27 декабря.Ранее Песков отмечал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства.Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.
https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_54299fa9adc86516e99723b0c9a1602d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральное собрание рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральное собрание РФ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
13:13 13.12.2022 (обновлено: 13:45 13.12.2022)
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию
Песков назвал сообщение о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря неправильным