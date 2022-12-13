https://ria.ru/20221213/poslanie-1838300072.html

В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию

В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию - РИА Новости, 13.12.2022

В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:13

2022-12-13T13:13

2022-12-13T13:45

политика

россия

владимир путин

федеральное собрание рф

совет федерации рф

госдума рф

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными данные о том, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря.Во вторник источник РИА Новости в Госдуме заявил, что послание может состояться 27 декабря.Ранее Песков отмечал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства.Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.

https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, федеральное собрание рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента)