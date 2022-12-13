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Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
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Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:55
2022-12-13T15:40
политика
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "это неправильное сообщение". Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.Как сообщал накануне Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.
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политика, госдума рф
Политика, Госдума РФ
11:55 13.12.2022 (обновлено: 15:40 13.12.2022)
 
Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

"Прошла информация про 27-е число (декабря. — Прим. ред.), не совсем однозначно (по дате. — Прим. ред.), но такая информация прошла", — уточнил собеседник агентства.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "это неправильное сообщение".
Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.
Как сообщал накануне Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.
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