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Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:55
2022-12-13T11:55
2022-12-13T15:40
политика
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "это неправильное сообщение". Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.Как сообщал накануне Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, госдума рф
11:55 13.12.2022 (обновлено: 15:40 13.12.2022)
Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Прошла информация про 27-е число (декабря. — Прим. ред.), не совсем однозначно (по дате. — Прим. ред.), но такая информация прошла", — уточнил собеседник агентства.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "это неправильное сообщение".
Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации
с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.
Как сообщал накануне Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.