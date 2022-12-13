https://ria.ru/20221213/poslanie-1838272394.html

Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря - РИА Новости, 13.12.2022

Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:55

2022-12-13T11:55

2022-12-13T15:40

политика

госдума рф

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "это неправильное сообщение". Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.Как сообщал накануне Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20221212/priem-1838065712.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, госдума рф