https://ria.ru/20221213/polsha-1838472647.html

Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради средств ЕС

Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради средств ЕС - РИА Новости, 13.12.2022

Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради средств ЕС

Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради разблокирования средств Европейского союза, заявил в парламенте республики заместитель министра иностранных РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:34

2022-12-13T23:34

2022-12-13T23:34

в мире

урсула фон дер ляйен

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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради разблокирования средств Европейского союза, заявил в парламенте республики заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк.В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.По его словам, проект изменения закона о Верховном суде уже был представлен европейским комиссарам, которые оценили их положительно."Если они (изменения) будут приняты польским парламентом, они завершат веху в области правосудия, которая является наиболее важной с точки зрения выполнения условий для получения средств KPO", - заявил Шинковский.По его словам, вероятно еще во вторник вечером в сейм Польши "будет внесен проект изменений в закон о Верховном суде".Замминистра пояснил, что первое фундаментальное изменение будет заключаться в том, чтобы дисциплинарные дела судей рассматривал Высший административный суд, а не нынешняя Палата по профессиональной ответственности Верховного суда.Второе существенное изменение - это уточнение процедуры и случаев применения теста на независимость судей, добавил он.Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20221213/migranty-1838312690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урсула фон дер ляйен, польша, венгрия, варшава, еврокомиссия, евросоюз