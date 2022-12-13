https://ria.ru/20221213/perestrelka-1838232581.html

Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной

Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной

Разведка зафиксировала перестрелку между украинскими подразделениями в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:15

2022-12-13T09:15

2022-12-13T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

кременная

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg

ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Разведка зафиксировала перестрелку между украинскими подразделениями в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Он предположил, что ВСУ могли открыть огонь по своим из-за проблем со связью либо это могло быть "выяснением отношений" между иностранными наемниками и украинскими силовиками.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса, поэтому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции по демилитаризации Украины город перешел под контроль ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html

луганская народная республика

кременная

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, кременная, донбасс