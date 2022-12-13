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Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной
Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной
Разведка зафиксировала перестрелку между украинскими подразделениями в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:15
2022-12-13T09:15
2022-12-13T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
кременная
донбасс
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ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Разведка зафиксировала перестрелку между украинскими подразделениями в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Он предположил, что ВСУ могли открыть огонь по своим из-за проблем со связью либо это могло быть "выяснением отношений" между иностранными наемниками и украинскими силовиками.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса, поэтому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции по демилитаризации Украины город перешел под контроль ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, кременная, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Кременная, Донбасс
09:15 13.12.2022 (обновлено: 10:12 13.12.2022)
Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной
В ЛНР Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной