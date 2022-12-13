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США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан - РИА Новости, 13.12.2022
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США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан
США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан - РИА Новости, 13.12.2022
США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан
США не будут пересматривать политику в отношении Украины, даже если от этого будет зависеть освобождение из российской тюрьмы американца Пола Уилана, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T00:01
2022-12-13T01:18
в мире
сша
россия
пол уилан
джейк салливан
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не будут пересматривать политику в отношении Украины, даже если от этого будет зависеть освобождение из российской тюрьмы американца Пола Уилана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Если ваш вопрос подразумевает, что мы изменим подходы к Украине или что-то вроде того, то ответ – нет. Мы не будем менять подходов к Украине", - заявил он журналистам в Белом доме.Салливан подтвердил, что члены его команды вместе с представителями госдепартамента в виртуальном режиме встретились в понедельник с сестрой Уилана, который отбывает в России 16-летний срок за шпионаж.США безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, в результате чего баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на сидевшего в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.Салливан пояснил, что к ситуации с Уиланом российская сторона подходит с иной меркой, нежели к иным заключенным, и выдвинутые ею условия американцев не устроили."Но эта проблема, к которой, как мы считаем, можно подобрать решение. Нам только будет нужно предложить России правильную формулу, чтобы добиться его освобождения", - сказал он.
https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html
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в мире, сша, россия, пол уилан, джейк салливан, бриттни грайнер, украина
В мире, США, Россия, Пол Уилан, Джейк Салливан, Бриттни Грайнер, Украина
00:01 13.12.2022 (обновлено: 01:18 13.12.2022)
 
США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан

Салливан: США не будут менять политику в отношении Украины ради освобождения Пола Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не будут пересматривать политику в отношении Украины, даже если от этого будет зависеть освобождение из российской тюрьмы американца Пола Уилана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Если ваш вопрос подразумевает, что мы изменим подходы к Украине или что-то вроде того, то ответ – нет. Мы не будем менять подходов к Украине", - заявил он журналистам в Белом доме.
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:34
Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению
Салливан подтвердил, что члены его команды вместе с представителями госдепартамента в виртуальном режиме встретились в понедельник с сестрой Уилана, который отбывает в России 16-летний срок за шпионаж.
США безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, в результате чего баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на сидевшего в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
Салливан пояснил, что к ситуации с Уиланом российская сторона подходит с иной меркой, нежели к иным заключенным, и выдвинутые ею условия американцев не устроили.
"Но эта проблема, к которой, как мы считаем, можно подобрать решение. Нам только будет нужно предложить России правильную формулу, чтобы добиться его освобождения", - сказал он.
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:25
Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана
 
В миреСШАРоссияПол УиланДжейк СалливанБриттни ГрайнерУкраина
 
 
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