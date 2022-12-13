https://ria.ru/20221213/peregovory-1838208716.html

США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан

США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан - РИА Новости, 13.12.2022

США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан

США не будут пересматривать политику в отношении Украины, даже если от этого будет зависеть освобождение из российской тюрьмы американца Пола Уилана, заявил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T00:01

2022-12-13T00:01

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пол уилан

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бриттни грайнер

украина

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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США не будут пересматривать политику в отношении Украины, даже если от этого будет зависеть освобождение из российской тюрьмы американца Пола Уилана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Если ваш вопрос подразумевает, что мы изменим подходы к Украине или что-то вроде того, то ответ – нет. Мы не будем менять подходов к Украине", - заявил он журналистам в Белом доме.Салливан подтвердил, что члены его команды вместе с представителями госдепартамента в виртуальном режиме встретились в понедельник с сестрой Уилана, который отбывает в России 16-летний срок за шпионаж.США безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, в результате чего баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на сидевшего в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.Салливан пояснил, что к ситуации с Уиланом российская сторона подходит с иной меркой, нежели к иным заключенным, и выдвинутые ею условия американцев не устроили."Но эта проблема, к которой, как мы считаем, можно подобрать решение. Нам только будет нужно предложить России правильную формулу, чтобы добиться его освобождения", - сказал он.

https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html

https://ria.ru/20221212/obmen-1837973242.html

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в мире, сша, россия, пол уилан, джейк салливан, бриттни грайнер, украина