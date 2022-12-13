https://ria.ru/20221213/palata-1838260929.html
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года - РИА Новости, 13.12.2022
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года
До конца года не следует ожидать назначения нового главы Счетной палаты, считает первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:15
2022-12-13T11:15
2022-12-13T11:47
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. До конца года не следует ожидать назначения нового главы Счетной палаты, считает первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов."В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (председателя Счетной палаты) по факту, это мое мнение", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко говорил РИА Новости, что сенаторы, пока не приняты все законодательные нормы, ждут кандидатуру от президента. Иванов в свою очередь сообщил, что формирование списка кандидатов возможно только после принятия закона, на данный момент в комитете этот вопрос не обсуждался.Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о Счетной палате, по которому полномочия о назначении и освобождении от должности руководителя контрольного ведомства от Госдумы переходит к сенаторам. Они должны формировать не менее трех кандидатов на этот пост и направлять свои предложения президенту РФ. Он выбирает конкретную кандидатуру и направляет соответствующие представления в Совет Федерации.
https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
11:15 13.12.2022 (обновлено: 11:47 13.12.2022)
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года
Сенатор Иванов: до конца года не стоит ждать назначения нового главы Счетной палаты
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. До конца года не следует ожидать назначения нового главы Счетной палаты, считает первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов.
"В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (председателя Счетной палаты) по факту, это мое мнение", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко говорил РИА Новости, что сенаторы, пока не приняты все законодательные нормы, ждут кандидатуру от президента. Иванов в свою очередь сообщил, что формирование списка кандидатов возможно только после принятия закона, на данный момент в комитете этот вопрос не обсуждался.
Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин
в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс
".
Совфед
на заседании в среду рассмотрит закон о Счетной палате, по которому полномочия о назначении и освобождении от должности руководителя контрольного ведомства от Госдумы
переходит к сенаторам. Они должны формировать не менее трех кандидатов на этот пост и направлять свои предложения президенту РФ
. Он выбирает конкретную кандидатуру и направляет соответствующие представления в Совет Федерации.