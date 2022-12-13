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Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года - РИА Новости, 13.12.2022
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Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года - РИА Новости, 13.12.2022
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года
До конца года не следует ожидать назначения нового главы Счетной палаты, считает первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:15
2022-12-13T11:47
политика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. До конца года не следует ожидать назначения нового главы Счетной палаты, считает первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов."В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (председателя Счетной палаты) по факту, это мое мнение", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко говорил РИА Новости, что сенаторы, пока не приняты все законодательные нормы, ждут кандидатуру от президента. Иванов в свою очередь сообщил, что формирование списка кандидатов возможно только после принятия закона, на данный момент в комитете этот вопрос не обсуждался.Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о Счетной палате, по которому полномочия о назначении и освобождении от должности руководителя контрольного ведомства от Госдумы переходит к сенаторам. Они должны формировать не менее трех кандидатов на этот пост и направлять свои предложения президенту РФ. Он выбирает конкретную кандидатуру и направляет соответствующие представления в Совет Федерации.
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политика, россия, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
11:15 13.12.2022 (обновлено: 11:47 13.12.2022)
 
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года

Сенатор Иванов: до конца года не стоит ждать назначения нового главы Счетной палаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. До конца года не следует ожидать назначения нового главы Счетной палаты, считает первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов.
"В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (председателя Счетной палаты) по факту, это мое мнение", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко говорил РИА Новости, что сенаторы, пока не приняты все законодательные нормы, ждут кандидатуру от президента. Иванов в свою очередь сообщил, что формирование списка кандидатов возможно только после принятия закона, на данный момент в комитете этот вопрос не обсуждался.
Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о Счетной палате, по которому полномочия о назначении и освобождении от должности руководителя контрольного ведомства от Госдумы переходит к сенаторам. Они должны формировать не менее трех кандидатов на этот пост и направлять свои предложения президенту РФ. Он выбирает конкретную кандидатуру и направляет соответствующие представления в Совет Федерации.
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