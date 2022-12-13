https://ria.ru/20221213/palata-1838241070.html
Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты
Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 13.12.2022
Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:00
2022-12-13T10:00
2022-12-13T10:00
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП).Госдума планирует рассмотреть закон о Счетной палате в третьем чтении во вторник, сенаторы намерены обсудить документ на пленарном заседании 14 декабря. По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, однако законодательно это пока не урегулировано.Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".Согласно документу, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить Совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о порядке назначения главы Счетной палаты