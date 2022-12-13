https://ria.ru/20221213/palata-1838241070.html

Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 13.12.2022

Комитет Совфеда поддержал закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:00

2022-12-13T10:00

2022-12-13T10:00

политика

россия

совет федерации рф

счетная палата рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП).Госдума планирует рассмотреть закон о Счетной палате в третьем чтении во вторник, сенаторы намерены обсудить документ на пленарном заседании 14 декабря. По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, однако законодательно это пока не урегулировано.Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".Согласно документу, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить Совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.

https://ria.ru/20221209/kudrin-1837530620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, счетная палата рф