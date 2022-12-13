https://ria.ru/20221213/pabliki-1838283299.html

В России создан единый порядок работы госпабликов, заявил глава Минцифры

В России создан единый порядок работы госпабликов, заявил глава Минцифры - РИА Новости, 13.12.2022

В России создан единый порядок работы госпабликов, заявил глава Минцифры

Более 130 тысяч страниц в социальных сетях ведомств и подведомственных учреждений функционируют в России, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:32

общество

максут шадаев

россия

пермский край

тюменская область

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 130 тысяч страниц в социальных сетях ведомств и подведомственных учреждений функционируют в России, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Как следует из сообщения АНО "Диалог Регионы", Минцифры РФ совместно с АНО "Диалог Регионы", компанией VK и руководством российских регионов обсудили промежуточные итоги реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года."В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тысяч страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ", - рассказал Шадаев, его слова приводятся в сообщении.Также отмечается, что Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению закона. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.Ранее правительство РФ определило площадки для ведения госпабликов. Основной из них стала социальная сеть ВКонтакте, ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20221213/nekoglai-1838281128.html

https://ria.ru/20221114/udostoverenie-1831435316.html

россия

пермский край

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общество, максут шадаев, россия, пермский край, тюменская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)