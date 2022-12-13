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В Москве завершили следствие по "арбузному делу" - РИА Новости, 13.12.2022
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В Москве завершили следствие по "арбузному делу"
В Москве завершили следствие по "арбузному делу" - РИА Новости, 13.12.2022
В Москве завершили следствие по "арбузному делу"
В Москве завершили расследование громкого дела против дезинсектора, по чьей вине, по мнению обвинения, бабушка и внучка погибли от отравления арбузом, сообщила... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:56
2022-12-13T13:56
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА 13 дек – РИА Новости. В Москве завершили расследование громкого дела против дезинсектора, по чьей вине, по мнению обвинения, бабушка и внучка погибли от отравления арбузом, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова."Завершено расследование по уголовному делу об оказании в продовольственном магазине услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых скончались женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Уголовное дело поступило в прокуратуру Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Нефедова журналистам во вторник.По данным обвинения, 6 сентября прошлого года обвиняемый начал проводить санитарную обработку в продовольственном магазине. Применялся инсектицид "Цигатрин"."Обвиняемый, желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора &lt;…&gt; потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала. После этого обвиняемый произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", - уточнила Нефедова.Как ранее сообщал столичный главк СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Мать в итоге попала в больницу с тяжелом отравлением, но выжила, а бабушка и внучка умерли. Торговая сеть впоследствии на время внутреннего расследования сняла с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.Котов – (судя по данным прокуратуры, уже бывший) сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз.Гендиректор компании Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.Защита ранее сообщала, что Котов виновным себя не считает (поменял ли он позицию в ходе следствия, пока неизвестно). Сначала он был взят под стражу, но позже переведен из СИЗО под домашний арест. Ему грозит до десяти лет заключения.
https://ria.ru/20220118/tsigatrin-1768448493.html
https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Смертельное отравление семьи в Москве
13:56 13.12.2022
 
В Москве завершили следствие по "арбузному делу"

В Москве завершили расследование дела дезинсектора после отравления семьи арбузом

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в медиабанкАнтон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, в суде
Антон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Антон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, в суде. Архивное фото
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МОСКВА 13 дек – РИА Новости. В Москве завершили расследование громкого дела против дезинсектора, по чьей вине, по мнению обвинения, бабушка и внучка погибли от отравления арбузом, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова.
"Завершено расследование по уголовному делу об оказании в продовольственном магазине услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых скончались женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Уголовное дело поступило в прокуратуру Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Нефедова журналистам во вторник.
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По данным обвинения, 6 сентября прошлого года обвиняемый начал проводить санитарную обработку в продовольственном магазине. Применялся инсектицид "Цигатрин".
"Обвиняемый, желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора <…> потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала. После этого обвиняемый произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", - уточнила Нефедова.
Как ранее сообщал столичный главк СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Мать в итоге попала в больницу с тяжелом отравлением, но выжила, а бабушка и внучка умерли. Торговая сеть впоследствии на время внутреннего расследования сняла с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.
Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
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Котов – (судя по данным прокуратуры, уже бывший) сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз.
Гендиректор компании Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Защита ранее сообщала, что Котов виновным себя не считает (поменял ли он позицию в ходе следствия, пока неизвестно). Сначала он был взят под стражу, но позже переведен из СИЗО под домашний арест. Ему грозит до десяти лет заключения.
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