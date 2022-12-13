https://ria.ru/20221213/osvobozhdenie-1838431777.html

Семья Уилана прокомментировала действия США по его освобождению

Семья Уилана прокомментировала действия США по его освобождению - РИА Новости, 13.12.2022

Семья Уилана прокомментировала действия США по его освобождению

Семья американца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет за шпионаж, уверена, что его освобождение остается приоритетной задачей для администрации США, и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:41

2022-12-13T18:41

2022-12-13T18:45

в мире

пол уилан

джо байден

бриттни грайнер

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Семья американца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет за шпионаж, уверена, что его освобождение остается приоритетной задачей для администрации США, и надеется, что с третьим обменом им наконец повезет, сказал РИА Новости брат заключенного Дэвид Уилан.Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая на прошлой неделе вернулась на родину в обмен на россиянина Виктора Бута.Накануне Белый дом провел виртуальную беседу с сестрой Уилана Элизабет и анонсировал контакты с Россией на высоком уровне."Это дает нашей семье уверенность в том, что освобождение Пола Уилана остается во главе списка приоритетов президента (США Джо Байдена), и они не допустят, чтобы у них под ногами проросла трава. Объявление о предстоящих переговорах с Российской Федерацией тоже стало доброй новостью", - сказал Дэвид Уилан."Эти начальные шаги вселяют надежду, что в третий раз нам повезет", - добавил он.В этом году состоялся обмен российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков, на американца Тревора Рида, который был осужден в РФ за нападение на полицейских.Белый дом констатирует, что к ситуации с Уиланом, который отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже, российская сторона подходит с иной меркой, нежели к иным заключенным, и выдвинутые ею условия американцев не устроили.

https://ria.ru/20221208/uilan-1837323598.html

https://ria.ru/20221212/peregovory-1838207890.html

россия

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в мире, пол уилан, джо байден, бриттни грайнер, россия, сша