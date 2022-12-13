18:41 13.12.2022 (обновлено: 18:45 13.12.2022)
Семья Уилана прокомментировала действия США по его освобождению
Семья Уилана надеется, что его освобождение из России остается приоритетом для Байдена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Семья американца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет за шпионаж, уверена, что его освобождение остается приоритетной задачей для администрации США, и надеется, что с третьим обменом им наконец повезет, сказал РИА Новости брат заключенного Дэвид Уилан.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая на прошлой неделе вернулась на родину в обмен на россиянина Виктора Бута.
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Накануне Белый дом провел виртуальную беседу с сестрой Уилана Элизабет и анонсировал контакты с Россией на высоком уровне.
"Это дает нашей семье уверенность в том, что освобождение Пола Уилана остается во главе списка приоритетов президента (США Джо Байдена), и они не допустят, чтобы у них под ногами проросла трава. Объявление о предстоящих переговорах с Российской Федерацией тоже стало доброй новостью", - сказал Дэвид Уилан.
"Эти начальные шаги вселяют надежду, что в третий раз нам повезет", - добавил он.
В этом году состоялся обмен российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков, на американца Тревора Рида, который был осужден в РФ за нападение на полицейских.
Белый дом констатирует, что к ситуации с Уиланом, который отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже, российская сторона подходит с иной меркой, нежели к иным заключенным, и выдвинутые ею условия американцев не устроили.
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