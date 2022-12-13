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Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за новый аэропорт и тоннель - РИА Новости, 13.12.2022
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Республика Северная Осетия - Алания
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Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за новый аэропорт и тоннель
Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за новый аэропорт и тоннель - РИА Новости, 13.12.2022
Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за новый аэропорт и тоннель
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в создании нового здания аэровокзала и тоннеля к будущему курорту... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:16
2022-12-13T17:23
сергей меняйло
владимир путин
россия
кавказ
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в создании нового здания аэровокзала и тоннеля к будущему курорту "Мамисон".Общение с президентом прошло в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры в ряде регионов России в режиме видеоконференции. В частности, в Северной Осетии был открыт новый аэровокзальный комплекс."Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, которое вы дали в августе на встрече… нами разработана комплексная программа развития туристической отрасли. Сегодня мы открываем два объекта. С одной стороны, они небольшие, но очень важные для республики. За девять месяцев этого года пассажиропоток вырос на одну треть, и тенденция роста есть... Прежнее здание аэровокзала, оно 1982 года постройки и уже не отвечает ни пропускной способности, ни своему техническому оснащению", - сказал Меняйло.По его словам, второй объект - это тоннель к строящему курорту "Мамисон"."Он полукилометровый - это на строительство круглогодичного рекреационного центра "Мамисон", сегодня до открытия этого тоннеля все движение было через понтонный мост, который наведен через Зарамагское водохранилище. Казалось бы, тоже длина тоннеля небольшая, но тоннель особой сложности. Сегодня он современный вентилируемый", - сказал Меняйло главе государства.Кроме этого, глава Северной Осетии обратился к президенту страны с просьбой поддержать регион в инициативах создания пункта пропуска и в том, чтобы аэропорт "Владикавказ" работал круглосуточно. Также Меняйло поблагодарил президента страны за особое отношение к республикам Кавказа.По данным властей Северной Осетии, построенный аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий состоит из 2-этажного здания пропускной способностью свыше 1,5 миллиона пассажиров в год.Тоннель - одна из важнейших точек по дороге к "Мамисону", по своим габаритам и оснащению не был предназначен для пассажирского транспорта. После реконструкции эта проблема решилась.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
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сергей меняйло, владимир путин, россия, кавказ
Сергей Меняйло, Владимир Путин, Россия, Кавказ, Республика Северная Осетия - Алания
16:16 13.12.2022 (обновлено: 17:23 13.12.2022)
 
Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за новый аэропорт и тоннель

Глава Северной Осетии Меняйло поблагодарил Путина за помощь в создании аэропорта и тоннеля

© РИА Новости / Максим БлиновСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сергей Меняйло. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в создании нового здания аэровокзала и тоннеля к будущему курорту "Мамисон".
Общение с президентом прошло в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры в ряде регионов России в режиме видеоконференции. В частности, в Северной Осетии был открыт новый аэровокзальный комплекс.
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"Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, которое вы дали в августе на встрече… нами разработана комплексная программа развития туристической отрасли. Сегодня мы открываем два объекта. С одной стороны, они небольшие, но очень важные для республики. За девять месяцев этого года пассажиропоток вырос на одну треть, и тенденция роста есть... Прежнее здание аэровокзала, оно 1982 года постройки и уже не отвечает ни пропускной способности, ни своему техническому оснащению", - сказал Меняйло.
По его словам, второй объект - это тоннель к строящему курорту "Мамисон".
"Он полукилометровый - это на строительство круглогодичного рекреационного центра "Мамисон", сегодня до открытия этого тоннеля все движение было через понтонный мост, который наведен через Зарамагское водохранилище. Казалось бы, тоже длина тоннеля небольшая, но тоннель особой сложности. Сегодня он современный вентилируемый", - сказал Меняйло главе государства.
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Кроме этого, глава Северной Осетии обратился к президенту страны с просьбой поддержать регион в инициативах создания пункта пропуска и в том, чтобы аэропорт "Владикавказ" работал круглосуточно. Также Меняйло поблагодарил президента страны за особое отношение к республикам Кавказа.
По данным властей Северной Осетии, построенный аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий состоит из 2-этажного здания пропускной способностью свыше 1,5 миллиона пассажиров в год.
Тоннель - одна из важнейших точек по дороге к "Мамисону", по своим габаритам и оснащению не был предназначен для пассажирского транспорта. После реконструкции эта проблема решилась.
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Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоВладимир ПутинРоссияКавказ
 
 
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