https://ria.ru/20221213/orvi-1838414308.html

В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов

В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов - РИА Новости, 13.12.2022

В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов

Количество больных гриппом и ОРВИ в Волгоградской области за последнюю неделю выросло на 58 %, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:31

2022-12-13T17:31

2022-12-13T17:38

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волгоградская область

волжский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Количество больных гриппом и ОРВИ в Волгоградской области за последнюю неделю выросло на 58 %, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечает, что показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 49 календарной неделе 2022 года ... увеличился ... в целом по области, прирост составил 58%", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что эпидемический порог заболеваемости превышен на 28% в пяти районах области, а также в городах Волгоград и Волжский, в основном, среди взрослого населения. По данным Роспотребнадзора, на карантин по гриппу и ОРВИ ушли полностью по одной школе в Волгограде и Еланском районе, а также частично 90 классов и групп в других школах региона и детских садах. Отмечается, что среди вирусов, которыми заражаются люди, увеличивается доля вируса гриппа А/H1N1/09 ("свиной грипп" ).

https://ria.ru/20221212/orvi-1838125333.html

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Екатерина Зайцева

волгоград, волгоградская область, волжский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество