https://ria.ru/20221213/orvi-1838414308.html
В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов
В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов - РИА Новости, 13.12.2022
В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов
Количество больных гриппом и ОРВИ в Волгоградской области за последнюю неделю выросло на 58 %, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:31
2022-12-13T17:31
2022-12-13T17:38
волгоград
волгоградская область
волжский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Количество больных гриппом и ОРВИ в Волгоградской области за последнюю неделю выросло на 58 %, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечает, что показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 49 календарной неделе 2022 года ... увеличился ... в целом по области, прирост составил 58%", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что эпидемический порог заболеваемости превышен на 28% в пяти районах области, а также в городах Волгоград и Волжский, в основном, среди взрослого населения. По данным Роспотребнадзора, на карантин по гриппу и ОРВИ ушли полностью по одной школе в Волгограде и Еланском районе, а также частично 90 классов и групп в других школах региона и детских садах. Отмечается, что среди вирусов, которыми заражаются люди, увеличивается доля вируса гриппа А/H1N1/09 ("свиной грипп" ).
https://ria.ru/20221212/orvi-1838125333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, волгоградская область, волжский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Волгоград, Волгоградская область, Волжский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
17:31 13.12.2022 (обновлено: 17:38 13.12.2022)
В Волгоградской области заболеваемость гриппом выросла на 58 процентов
В Волгоградской области на 58 процентов выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ