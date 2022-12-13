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Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника - РИА Новости, 13.12.2022
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Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника
Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника - РИА Новости, 13.12.2022
Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника
Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы заявила РИА... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:33
2022-12-13T09:33
в мире
сша
виктор бут
пол уилан
бриттни грайнер
греция
франция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы заявила РИА Новости, что поддержала бы обмен американца Пола Уилана на россиянина Алекандра Винника.Отвечая на вопрос о том, поддержала бы она обмен Уилана на Винника, Шейндлин сказала: "Я бы поддержала, но я всего лишь частное лицо"."Я понятия не имею, что подумают специалисты по национальной безопасности и так далее. Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности, полагаю, кибервалюты и тому подобными вещами. Так что мне кажется, что мы можем обойтись здесь без него…, но что я могу знать? Это не мое дело", - указала бывшая судья.Между тем ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства писала, что последние несколько месяцев представители госдепартамента выступали за обмен россиянина Бута на двух американцев - Уилана и Бриттни Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен "россиянина Вадима Красикова", якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок "Красиков", дали понять США, что его освобождение было бы "неудачным решением". Речь идет о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков.Отвечая на просьбу прокомментировать публикации о переговорах на счет обмена Уилана на Красикова, Шейндлин сказала: "Ну, нет, это невозможно. Германия – это не США. Они должны принять собственное решение".Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Россиянин Винник же находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
https://ria.ru/20221213/but-1838218878.html
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https://ria.ru/20221212/but-1838030033.html
сша
греция
франция
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в мире, сша, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер, греция, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, США, Виктор Бут, Пол Уилан, Бриттни Грайнер, Греция, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
09:33 13.12.2022
 
Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника

Вынесшая приговор Буту судья заявила, что поддержала бы обмен Уилана на Винника

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы заявила РИА Новости, что поддержала бы обмен американца Пола Уилана на россиянина Алекандра Винника.
Отвечая на вопрос о том, поддержала бы она обмен Уилана на Винника, Шейндлин сказала: "Я бы поддержала, но я всего лишь частное лицо".
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 05:10
Американская судья рассказала, как выносила приговор Буту
"Я понятия не имею, что подумают специалисты по национальной безопасности и так далее. Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности, полагаю, кибервалюты и тому подобными вещами. Так что мне кажется, что мы можем обойтись здесь без него…, но что я могу знать? Это не мое дело", - указала бывшая судья.
Между тем ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства писала, что последние несколько месяцев представители госдепартамента выступали за обмен россиянина Бута на двух американцев - Уилана и Бриттни Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен "россиянина Вадима Красикова", якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок "Красиков", дали понять США, что его освобождение было бы "неудачным решением". Речь идет о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков.
Отвечая на просьбу прокомментировать публикации о переговорах на счет обмена Уилана на Красикова, Шейндлин сказала: "Ну, нет, это невозможно. Германия – это не США. Они должны принять собственное решение".
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 18:48
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Россиянин Винник же находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий вручает партийный билет новому члену партии Виктору Буту - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 12:57
Виктор Бут заявил, что пока не будет выдвигаться на какие-либо выборы
 
В миреСШАВиктор БутПол УиланБриттни ГрайнерГрецияФранцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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