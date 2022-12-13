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Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/nato-1838412048.html
Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины
Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины
Страны — члены НАТО столкнулись с очень реальным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за конфликта на Украине, заявила постоянный представитель США при... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:28
2022-12-13T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
ситуация в днр и лнр
эстония
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Страны — члены НАТО столкнулись с очень реальным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за конфликта на Украине, заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит."Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу", — уточнила она.По словам Смит, с такой же проблемой столкнулась и сама Украина. Сейчас Вашингтон и союзники пытаются убедить западные оборонные компании увеличить и при необходимости возобновить выпуск вооружений, гарантируя им востребованность продукции в долгосрочной перспективе, добавила постпред.В ноябре газета The New York Times со ссылкой на представителя альянса писала, что из 30 стран военного блока 20 уже исчерпали возможности для поставок вооружений Украине. При этом, как уточняется в статье, оставшиеся десять государств, в числе которых Франция, Германия и Италия, выразили готовность продолжать оказывать помощь.В то же время уже в начале декабря итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим не будет до конца года формировать новый пакет помощи для Киева. В свою очередь, эксперт по Германии Оливер Муди сообщил, что у Берлина осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их партнеры по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, страны Запада, поддерживающие киевские власти, становятся стороной конфликта.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html
https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
сша
украина
эстония
германия
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в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр, эстония, сергей лавров, германия, гуидо крозетто
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Эстония, Сергей Лавров, Германия, Гуидо Крозетто
17:28 13.12.2022 (обновлено: 18:31 13.12.2022)
 
Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины

Постпред США при НАТО Смит: альянс столкнулся с реальным дефицитом оружия из-за Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Страны — члены НАТО столкнулись с очень реальным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за конфликта на Украине, заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.
"Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу", — уточнила она.
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США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
По словам Смит, с такой же проблемой столкнулась и сама Украина. Сейчас Вашингтон и союзники пытаются убедить западные оборонные компании увеличить и при необходимости возобновить выпуск вооружений, гарантируя им востребованность продукции в долгосрочной перспективе, добавила постпред.
В ноябре газета The New York Times со ссылкой на представителя альянса писала, что из 30 стран военного блока 20 уже исчерпали возможности для поставок вооружений Украине. При этом, как уточняется в статье, оставшиеся десять государств, в числе которых Франция, Германия и Италия, выразили готовность продолжать оказывать помощь.
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Среди населения ЕС падает поддержка поставок оружия Украине, показал опрос
В то же время уже в начале декабря итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим не будет до конца года формировать новый пакет помощи для Киева. В свою очередь, эксперт по Германии Оливер Муди сообщил, что у Берлина осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их партнеры по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, страны Запада, поддерживающие киевские власти, становятся стороной конфликта.
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