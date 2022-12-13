https://ria.ru/20221213/nato-1838412048.html

Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины

Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины - РИА Новости, 13.12.2022

Постпред США сообщила о реальном дефиците вооружений в НАТО из-за Украины

Страны — члены НАТО столкнулись с очень реальным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за конфликта на Украине, заявила постоянный представитель США при... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:28

2022-12-13T17:28

2022-12-13T18:31

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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Страны — члены НАТО столкнулись с очень реальным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за конфликта на Украине, заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит."Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу", — уточнила она.По словам Смит, с такой же проблемой столкнулась и сама Украина. Сейчас Вашингтон и союзники пытаются убедить западные оборонные компании увеличить и при необходимости возобновить выпуск вооружений, гарантируя им востребованность продукции в долгосрочной перспективе, добавила постпред.В ноябре газета The New York Times со ссылкой на представителя альянса писала, что из 30 стран военного блока 20 уже исчерпали возможности для поставок вооружений Украине. При этом, как уточняется в статье, оставшиеся десять государств, в числе которых Франция, Германия и Италия, выразили готовность продолжать оказывать помощь.В то же время уже в начале декабря итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим не будет до конца года формировать новый пакет помощи для Киева. В свою очередь, эксперт по Германии Оливер Муди сообщил, что у Берлина осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их партнеры по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, страны Запада, поддерживающие киевские власти, становятся стороной конфликта.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр, эстония, сергей лавров, германия, гуидо крозетто