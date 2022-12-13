https://ria.ru/20221213/muzei-1838254506.html

Путин поручил выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев

Путин поручил выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев - РИА Новости, 13.12.2022

Путин поручил выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям новых регионов выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев и созданию современных... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:49

2022-12-13T10:49

2022-12-13T11:02

владимир путин

культура

донецкая народная республика

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российское историческое общество

россия

михаил мишустин

денис пушилин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям новых регионов выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев и созданию современных экспозиций, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту поврежденных зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования, хранительских площадей историко­краеведческих и военно-исторических музеев данных субъектов Российской Федерации, созданию в этих музеях современных экспозиций, а также утвердить и обеспечить поэтапную реализацию указанных мер", - говорится в поручении.Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года. Ответственные за исполнение - глава правительства Михаил Мишустин, временно исполняющие обязанности глав регионов Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область), глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Планируется, что доклад будет проходит в ежегодном формате.

https://ria.ru/20221213/znaniya-1838251966.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, культура, донецкая народная республика, луганская народная республика, российское историческое общество, россия, михаил мишустин, денис пушилин