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Биография Армена Медведева

Биография Армена Медведева - РИА Новости, 13.12.2022

Биография Армена Медведева

Кинокритик и киновед Армен Николаевич Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:05

2022-12-13T18:05

2022-12-13T18:05

справки

армен медведев

москва

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Кинокритик и киновед Армен Николаевич Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве.В 1960 году окончил киноведческий факультет ВГИКа, мастерскую Николая Лебедева. Кандидат искусствоведения (1982).В 1959-1966 годах – методист, заведующий лекционным отделом, директор Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР.С 1966 по 1972 год – главный редактор журнала "Советский фильм". В 1972-1982 годах – заместитель главного редактора, в 1982-1984 годах – главный редактор журнала "Искусство кино". С 1975 по 1984 год был главным редактором Всесоюзного объединения "Союзинформкино".В 1984-1987 годах – главный редактор Главной сценарной редколлегии по художественным фильмам Государственного комитета СССР по кинематографии, член коллегии Госкино СССР.В 1987-1989 годах – первый заместитель председателя Госкино СССР.В 1989-1991 годах – заведующий отделом культуры и народного образования Совета министров СССР.В 1991 году работал консультантом аппарата президента СССР, консультантом аппарата государственного советника по особым поручениям при президенте СССР.В 1992-1999 годах был председателем Госкино России.В качестве актера Армен Медведев снимался в телефильмах "Женская логика" (2001), "Летний дождь" (2002), "Здравствуй, столица!" (2003), "Богатство", "Красная площадь", "Сыщики-3" (все три – 2004), "Псевдоним "Албанец" – 2" (2008).Был продюсером таких картин как "Великий полководец Георгий Жуков" (1995), "Разбойники. Глава VII" (1996), "Хрусталев, машину!" (1998), "Сибирочка" (2003), "Трое и Снежинка" (2007), "Взрослая дочь, или тест на..." (2010), "Дед_005" (сопродюсер, 2013-2014). Армен Медведев был президентом Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества ("Фонд Ролана Быкова"), Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу". Занимался преподавательской деятельностью. Был профессором кафедры киноведения, руководителем учебно-творческой мастерской на сценарно-киноведческом факультете ВГИКа. Армен Медведев написал несколько книг, в том числе "Очерки об актерах" (1961), "Кто он?" (1968), "Десятая муза" (1977, совместно с Андреем Чернышовым), "Ради жизни на земле. Выпуск 1" (1982, совместно с Ириной Шиловой). Публиковался в научных сборниках, в журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", "Кино-глаз", "Искусство" и др.; в газетах "Экран и сцена", "Советская культура", "Литературная газета", "Московские новости", "Известия" и др.Армен Медведев – Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1987). Заслуженный деятель искусств России (1995).Был награжден орденами "Знак Почета" (1981) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), Почетной грамота правительства Российской Федерации (1999).В 2018 году был награжден орденом Почета Республики Армения.В 1999 году стал лауреатом премии "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"("Хрусталев, машину!"). Был также отмечен специальным призом Совета Академии "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" (2010) В 2008 году на XIX кинофестивале "Кинотавр" в Сочи был награжден призом "За выдающийся вклад в развитие российского киноискусства и кинонауки".13 декабря 2022 года Армен Медведев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, армен медведев, москва