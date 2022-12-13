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Умер кинокритик Армен Медведев - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
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Умер кинокритик Армен Медведев
Умер кинокритик Армен Медведев - РИА Новости, 13.12.2022
Умер кинокритик Армен Медведев
Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:47
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культура
россия
новости культуры
армен медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин."Да", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Источник в окружении Медведева сообщил РИА Новости, что он скончался около 4 часов вечера.Армен Медведев – кинокритик, киновед и кинопродюсер. Был главным редактором журнала "Искусство кино", а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в Выборге с 1993 года. Был награжден призом "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие российского кино.
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россия, новости культуры, армен медведев
Культура, Россия, Новости культуры, Армен Медведев
16:47 13.12.2022 (обновлено: 17:08 13.12.2022)
 
Умер кинокритик Армен Медведев

Кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев умер на 85-м году жизни

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в медиабанкПрезидент фестиваля "Окно в Европу" Армен Медведев
Президент фестиваля Окно в Европу Армен Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Президент фестиваля "Окно в Европу" Армен Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
"Да", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
Источник в окружении Медведева сообщил РИА Новости, что он скончался около 4 часов вечера.
Армен Медведев – кинокритик, киновед и кинопродюсер. Был главным редактором журнала "Искусство кино", а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в Выборге с 1993 года. Был награжден призом "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие российского кино.
Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России
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