https://ria.ru/20221213/medvedev-1838394748.html
Умер кинокритик Армен Медведев
Умер кинокритик Армен Медведев - РИА Новости, 13.12.2022
Умер кинокритик Армен Медведев
Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:47
2022-12-13T16:47
2022-12-13T17:08
культура
россия
новости культуры
армен медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин."Да", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Источник в окружении Медведева сообщил РИА Новости, что он скончался около 4 часов вечера.Армен Медведев – кинокритик, киновед и кинопродюсер. Был главным редактором журнала "Искусство кино", а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в Выборге с 1993 года. Был награжден призом "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие российского кино.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости культуры, армен медведев
Культура, Россия, Новости культуры, Армен Медведев
16:47 13.12.2022 (обновлено: 17:08 13.12.2022)
Умер кинокритик Армен Медведев
Кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев умер на 85-м году жизни