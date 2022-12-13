https://ria.ru/20221213/medvedev-1838394748.html

Умер кинокритик Армен Медведев

Умер кинокритик Армен Медведев - РИА Новости, 13.12.2022

Умер кинокритик Армен Медведев

Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:47

2022-12-13T16:47

2022-12-13T17:08

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армен медведев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, подтвердил РИА Новости ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин."Да", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Источник в окружении Медведева сообщил РИА Новости, что он скончался около 4 часов вечера.Армен Медведев – кинокритик, киновед и кинопродюсер. Был главным редактором журнала "Искусство кино", а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в Выборге с 1993 года. Был награжден призом "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие российского кино.

https://ria.ru/20220812/kino-1809024814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, новости культуры, армен медведев