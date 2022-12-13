https://ria.ru/20221213/medspravki-1838418713.html

Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве

Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве - РИА Новости, 13.12.2022

Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве

Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:47

2022-12-13T17:47

2022-12-13T17:47

общество

павел пугачев

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573517899_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_18c286f3637b4bc6f48851227944982d.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев."Законопроект, который сейчас подготовлен совместно с МВД, предполагает, что с 1 марта 2024 года аналогичная система заработает и в отношении справок на получение водительских удостоверений", - сказал Пугачев на круглом столе в Совете Федерации на тему "Цифровая трансформация субъектов РФ и отраслей экономики: новые вызовы и барьеры".Он отметил, что с этого года взаимодействие между Минздравом и Росгвардией для получения справок для разрешения на оружие осуществляется исключительно в электронном виде, это позволяет избежать поддельных справок, а также аннулировать их, если у владельцев оружия выявлены противопоказания для владения оружием.

https://ria.ru/20221208/alkozamki-1837350014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, павел пугачев, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф