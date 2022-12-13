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Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве - РИА Новости, 13.12.2022
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Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве
Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве - РИА Новости, 13.12.2022
Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве
Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:47
2022-12-13T17:47
общество
павел пугачев
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев."Законопроект, который сейчас подготовлен совместно с МВД, предполагает, что с 1 марта 2024 года аналогичная система заработает и в отношении справок на получение водительских удостоверений", - сказал Пугачев на круглом столе в Совете Федерации на тему "Цифровая трансформация субъектов РФ и отраслей экономики: новые вызовы и барьеры".Он отметил, что с этого года взаимодействие между Минздравом и Росгвардией для получения справок для разрешения на оружие осуществляется исключительно в электронном виде, это позволяет избежать поддельных справок, а также аннулировать их, если у владельцев оружия выявлены противопоказания для владения оружием.
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общество, павел пугачев, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф
Общество, Павел Пугачев, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ
17:47 13.12.2022
 
Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве

Минздрав: медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкЛюди в очереди за медицинскими справками для ГИБДД
Люди в очереди за медицинскими справками для ГИБДД - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Люди в очереди за медицинскими справками для ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.
"Законопроект, который сейчас подготовлен совместно с МВД, предполагает, что с 1 марта 2024 года аналогичная система заработает и в отношении справок на получение водительских удостоверений", - сказал Пугачев на круглом столе в Совете Федерации на тему "Цифровая трансформация субъектов РФ и отраслей экономики: новые вызовы и барьеры".
Он отметил, что с этого года взаимодействие между Минздравом и Росгвардией для получения справок для разрешения на оружие осуществляется исключительно в электронном виде, это позволяет избежать поддельных справок, а также аннулировать их, если у владельцев оружия выявлены противопоказания для владения оружием.
Алкозамок - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 22:42
В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками
 
ОбществоПавел ПугачевРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФ
 
 
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