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Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве
Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве - РИА Новости, 13.12.2022
Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве
Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:47
2022-12-13T17:47
2022-12-13T17:47
общество
павел пугачев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года, законопроект уже подготовлен, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев."Законопроект, который сейчас подготовлен совместно с МВД, предполагает, что с 1 марта 2024 года аналогичная система заработает и в отношении справок на получение водительских удостоверений", - сказал Пугачев на круглом столе в Совете Федерации на тему "Цифровая трансформация субъектов РФ и отраслей экономики: новые вызовы и барьеры".Он отметил, что с этого года взаимодействие между Минздравом и Росгвардией для получения справок для разрешения на оружие осуществляется исключительно в электронном виде, это позволяет избежать поддельных справок, а также аннулировать их, если у владельцев оружия выявлены противопоказания для владения оружием.
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общество, павел пугачев, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф
Общество, Павел Пугачев, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ
Медсправки для водителей могут стать электронными, заявили в Минздраве
Минздрав: медсправки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года