https://ria.ru/20221213/liman-1838220661.html
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Украина контратакует на Краснолиманском направлении, и российским войскам не всегда удается продвинуться вперед, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T06:39
2022-12-13T06:39
2022-12-13T07:44
специальная военная операция на украине
денис пушилин
владимир путин
украина
киев
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Украина контратакует на Краснолиманском направлении, и российским войскам не всегда удается продвинуться вперед, заявил в интервью РИА Новости и. о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Что касается Краснолиманского направления, ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html
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денис пушилин, владимир путин, украина, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Владимир Путин, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика
06:39 13.12.2022 (обновлено: 07:44 13.12.2022)
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Денис Пушилин заявил о контратаках со стороны ВСУ на Краснолиманском направлении