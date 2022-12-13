https://ria.ru/20221213/krotovukha-1838348338.html

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи - РИА Новости, 13.12.2022

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи

Употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций, сообщил Роспотребнадзор... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:01

2022-12-13T15:01

2022-12-13T15:46

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций, сообщил Роспотребнадзор в Telegram.Ранее в соцсетях распространился видеоролик с мужчиной, который дегустирует настойку на кроте.Кроты часто заражаются глистами при поедании насекомых. В некоторых местностях 70-80 процентов поголовья этих животных могут быть поражены круглыми глистами, обитающими в их желудках, уточнили в Роспотребнадзоре.В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды, иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви.Кроме того, среди кротов распространены внешние паразиты — блохи и клещи. На одном зверьке встречаются 15 и более блох и до 20-25 клещей. Кроты могут быть переносчиками туляремии, которая передается человеку, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221208/ikra-1837341058.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)