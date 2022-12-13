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Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи - РИА Новости, 13.12.2022
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Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи - РИА Новости, 13.12.2022
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи
Употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций, сообщил Роспотребнадзор... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:01
2022-12-13T15:46
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций, сообщил Роспотребнадзор в Telegram.Ранее в соцсетях распространился видеоролик с мужчиной, который дегустирует настойку на кроте.Кроты часто заражаются глистами при поедании насекомых. В некоторых местностях 70-80 процентов поголовья этих животных могут быть поражены круглыми глистами, обитающими в их желудках, уточнили в Роспотребнадзоре.В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды, иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви.Кроме того, среди кротов распространены внешние паразиты — блохи и клещи. На одном зверьке встречаются 15 и более блох и до 20-25 клещей. Кроты могут быть переносчиками туляремии, которая передается человеку, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221208/ikra-1837341058.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:01 13.12.2022 (обновлено: 15:46 13.12.2022)
 
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи

Роспотребнадзор предупредил, что употребление кротовухи может быть смертельно опасно

© Фото : Unsplash / Lara Natalia LoneКрот
Крот - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Unsplash / Lara Natalia Lone
Крот. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций, сообщил Роспотребнадзор в Telegram.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик с мужчиной, который дегустирует настойку на кроте.

"Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации", — отметили в надзорном ведомстве.

Кроты часто заражаются глистами при поедании насекомых. В некоторых местностях 70-80 процентов поголовья этих животных могут быть поражены круглыми глистами, обитающими в их желудках, уточнили в Роспотребнадзоре.
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В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды, иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви.
Кроме того, среди кротов распространены внешние паразиты — блохи и клещи. На одном зверьке встречаются 15 и более блох и до 20-25 клещей. Кроты могут быть переносчиками туляремии, которая передается человеку, подчеркнули в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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