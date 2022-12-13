https://ria.ru/20221213/koka-1838346542.html
В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку
В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку - РИА Новости, 13.12.2022
В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку
Подписчики осудили Клаву Коку за равнодушие к дочери Оксаны Самойловой и Джигана Лее. Накануне певица показала кадры со свадьбы знаменитостей в своей соцсети. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:38
2022-12-13T15:38
2022-12-13T15:38
шоубиз
клава кока
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики осудили Клаву Коку за равнодушие к дочери Оксаны Самойловой и Джигана Лее. Накануне певица показала кадры со свадьбы знаменитостей в своей соцсети. На видео видно, что артистка поймала букет невесты. Дочь рэпера также ловила цветы, но упала. Однако знаменитость не помогла малышке встать. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни возмутились поступком певицы. Другие обратили внимание на образ артистки на мероприятии.Ранее Кока разозлила слушателей плохим звуком на мероприятии "Magic Show Бал". Певица сослалась на технический сбой.
https://ria.ru/20220704/koka-1800153835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клава кока, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Клава Кока, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку
В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшей дочери Оксаны Самойловой
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики осудили Клаву Коку за равнодушие к дочери Оксаны Самойловой и Джигана Лее. Накануне певица показала кадры со свадьбы знаменитостей в своей соцсети.
На видео видно, что артистка поймала букет невесты. Дочь рэпера также ловила цветы, но упала. Однако знаменитость не помогла малышке встать.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни возмутились поступком певицы.
"То, что девушка упала, никого не смущает?", "Главное букет. На ребенка наплевать!", "Могла бы помочь подняться девочке!", "Жалко Лею. Клава увлеклась букетом", – отреагировали комментаторы.
Другие обратили внимание на образ артистки на мероприятии.
"Такая красивая была!", "Клава, мы рады! Ты такая изящная сегодня была!", "Твой вчерашний образ был настолько шикарен, что каждый человек мужского пола захотел бы с тобой пойти на свадьбу", – написали поклонники исполнительницы.
Ранее Кока разозлила
слушателей плохим звуком на мероприятии "Magic Show Бал". Певица сослалась на технический сбой.