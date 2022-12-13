https://ria.ru/20221213/koka-1838346542.html

В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку

В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку - РИА Новости, 13.12.2022

В Сети осудили Клаву Коку за равнодушие к упавшему ребенку

Подписчики осудили Клаву Коку за равнодушие к дочери Оксаны Самойловой и Джигана Лее. Накануне певица показала кадры со свадьбы знаменитостей в своей соцсети. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:38

2022-12-13T15:38

2022-12-13T15:38

шоубиз

клава кока

оксана самойлова

джиган (денис устименко-вайнштейн)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824113934_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_8e78a2605ab5463a2d268d89038f7fa0.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подписчики осудили Клаву Коку за равнодушие к дочери Оксаны Самойловой и Джигана Лее. Накануне певица показала кадры со свадьбы знаменитостей в своей соцсети. На видео видно, что артистка поймала букет невесты. Дочь рэпера также ловила цветы, но упала. Однако знаменитость не помогла малышке встать. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни возмутились поступком певицы. Другие обратили внимание на образ артистки на мероприятии.Ранее Кока разозлила слушателей плохим звуком на мероприятии "Magic Show Бал". Певица сослалась на технический сбой.

https://ria.ru/20220704/koka-1800153835.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

клава кока, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)