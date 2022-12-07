https://ria.ru/20221207/koka-1836908872.html
Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте
Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте - РИА Новости, 07.12.2022
Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте
Клава Кока взбесила поклонников плохим звуком на концерте. Мероприятие "Magic Show Бал" прошло четвертого декабря на ЦСКА-арене в Москве. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:35
2022-12-07T12:35
2022-12-07T12:35
шоубиз
клава кока
музыка
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Клава Кока взбесила поклонников плохим звуком на концерте. Мероприятие "Magic Show Бал" прошло четвертого декабря на ЦСКА-арене в Москве. В Сети стали появляться видео, на которых видно, как певица стоит на сцене с опущенным микрофоном. Однако в это время играл трек с ее голосом. Кока попросила звукорежиссера отключить плей-бэк (записанный на студии вокал). Это не удалось сделать с первого раза. При этом далее на концерте исполнительница продолжила петь поверх собственного голоса. Кока позже назвала это техническим сбоем. Слушатели звезды неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни осудили исполнительницу за испорченные впечатления от мероприятия. Другие поддержали артистку. В начале августа Кока посетила дом солистов группы Little Big в США и показала, как они живут. Илья Прусикин и Софья Таюрская осудили СВО и уехали на Запад, чтобы построить зарубежную карьеру. При этом осенью стали жаловаться на безденежье.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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клава кока, музыка
Шоубиз, Клава Кока, Музыка
Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте
Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте "Magic Show Бал"
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Клава Кока взбесила поклонников плохим звуком на концерте. Мероприятие "Magic Show Бал" прошло четвертого декабря на ЦСКА-арене в Москве.
В Сети стали появляться видео, на которых видно, как певица стоит на сцене с опущенным микрофоном. Однако в это время играл трек с ее голосом. Кока попросила звукорежиссера отключить плей-бэк (записанный на студии вокал). Это не удалось сделать с первого раза. При этом далее на концерте исполнительница продолжила петь поверх собственного голоса.
Кока позже назвала это техническим сбоем.
"Я очень расстроилась, что не все пошло по плану и многое не удалось реализовать из-за технических сбоев и звука на концерте", – призналась певица в своей соцсети.
Слушатели звезды неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни осудили исполнительницу за испорченные впечатления от мероприятия.
"Звук был просто ужасным. Столько слов и эмоций до концерта и вообще никакой энергии во время концерта!", "Звук был ужасным. Всегда чувствовал энергию от Клавы, а здесь просто по нулям. Ушли с середины концерта", "Звук ужасный! Как можно было испортить такой крутой вечер? Билет за восемь тысяч не стоил такого звука на шоу!" – возмутились комментаторы.
Другие поддержали артистку.
"Было душевно и атмосферно!", "Спасибо за этот невероятный день!", "Спасибо за шоу!", "Ты умничка!" – написали поклонники певицы.
В начале августа Кока посетила
дом солистов группы Little Big в США и показала, как они живут. Илья Прусикин и Софья Таюрская осудили СВО и уехали на Запад, чтобы построить зарубежную карьеру. При этом осенью стали жаловаться на безденежье.