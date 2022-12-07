https://ria.ru/20221207/koka-1836908872.html

Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте

Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте - РИА Новости, 07.12.2022

Клава Кова разгневала фанатов плохим звуком на концерте

Клава Кока взбесила поклонников плохим звуком на концерте. Мероприятие "Magic Show Бал" прошло четвертого декабря на ЦСКА-арене в Москве. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:35

2022-12-07T12:35

2022-12-07T12:35

шоубиз

клава кока

музыка

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Клава Кока взбесила поклонников плохим звуком на концерте. Мероприятие "Magic Show Бал" прошло четвертого декабря на ЦСКА-арене в Москве. В Сети стали появляться видео, на которых видно, как певица стоит на сцене с опущенным микрофоном. Однако в это время играл трек с ее голосом. Кока попросила звукорежиссера отключить плей-бэк (записанный на студии вокал). Это не удалось сделать с первого раза. При этом далее на концерте исполнительница продолжила петь поверх собственного голоса. Кока позже назвала это техническим сбоем. Слушатели звезды неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни осудили исполнительницу за испорченные впечатления от мероприятия. Другие поддержали артистку. В начале августа Кока посетила дом солистов группы Little Big в США и показала, как они живут. Илья Прусикин и Софья Таюрская осудили СВО и уехали на Запад, чтобы построить зарубежную карьеру. При этом осенью стали жаловаться на безденежье.

https://ria.ru/20221204/leps-1836168238.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

клава кока, музыка